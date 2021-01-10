國銳地產以3.26億售倫敦物業

2021年01月10日 18:21
  • 東網電視
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    國銳地產(00108)公布，以總代價約3,096萬英鎊(約3.26億港元)，出售持有英國倫敦物業的附屬公司。所得款項將用於償還銀行貸款、公司貸款及償付集團就出售事項產生的開支。
    該物業為位於倫敦7-17 Jewry Street的Boundary House，其為一座辦公大樓，室內實用建築面積約4.51萬平方呎，由一層地下室、地面上7層樓、地庫儲物空間及7個停車位組成。
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