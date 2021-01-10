國銳地產以3.26億售倫敦物業
2021年01月10日 18:21
東網電視更多新聞短片
國銳地產(00108)公布，以總代價約3,096萬英鎊(約3.26億港元)，出售持有英國倫敦物業的附屬公司。所得款項將用於償還銀行貸款、公司貸款及償付集團就出售事項產生的開支。
該物業為位於倫敦7-17 Jewry Street的Boundary House，其為一座辦公大樓，室內實用建築面積約4.51萬平方呎，由一層地下室、地面上7層樓、地庫儲物空間及7個停車位組成。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020