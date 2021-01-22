【新盤追擊】灣岸度假式豪宅　馬鞍山Silversands登場

怎樣才算得上你心目中的Dream Home？既想每天享受陽光與海灘，親近大自然；又想交通方便，毗鄰鐵路站？馬鞍山烏溪沙白石半島新盤Silversands，或可滿足你所有願望！

信和置業旗下的馬鞍山烏溪沙Silversands，坐落在耀沙路8號，提供約160伙，戶型涵蓋1房至4房，實用面積介乎266至1654方呎。要展現豪宅氣派，必然要有好山好水才配得上，Silversands正正坐擁環迴無敵海景，前臨海星灣，可遠眺赤門海峽、船灣淡水湖，另一邊更面向吐露港，環境相當煞食。

Silversands鄰近馬鐵線烏溪沙站，由A1出口起步，穿過商場迎海薈，再沿有蓋行人天橋一直走，就到樓盤所在的耀沙路，經現場實地考察，步程不用10分鐘。耀沙路本身亦有巴士站，在早上繁忙時間有路線前往沙田及尖沙咀等。

美聯物業區域營業董事吳梓鋒指，烏溪沙白石半島近年變化很大，中港發展商爭相在這兒插旗，周邊新盤例如有雲海、泓碧、星漣海，形成新的高尚住宅群，吸引不少馬鞍山及沙田的分支家庭進駐。

不單止居住環境一流，Silversands生活配套亦不錯，只要乘坐一個站到馬鞍山，便有多個大型購物商場，如新港城中心及馬鞍山廣場等。區內亦有不少消閒娛樂設施，例如白石高爾夫球練習場。由樓盤步行至烏溪沙碼頭，亦只是十多分鐘步程，不少人到此玩水上活動。附近另有馬鞍山海濱公園，沿海的單車徑屬於單車版屯馬線的一部分，該條超級單車徑全長60公里，由馬鞍山連接至屯門，絕對是單車發燒友的好去處。想知Silversands更多優勢，立即去片！