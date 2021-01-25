豐德麗收購戲院 代價5600萬元
2021年01月25日 22:57
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豐德麗控股(00571)、麗新發展(00488)及麗新國際(00191)聯合公布，向娛藝院線有限公司(UACinema Circuit Limited)收購與業務有關之許可權、設備、固定裝置及配件、機器及家俱、物料、營業牌照及使用許可證，代價5,600萬元。
另外，買方作為替代承租人，獲得物業的所有產業、權利、所有權、利益及權益，物業為香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11人文購物藝術館L4及L5，期限118個月，基本租金總額約為2.43億元。
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