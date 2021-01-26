美股道指收跌36點　「夾淡倉」力量異常暴力！

美國股市周一(25日)表現反覆，但以科技股為主的納指繼續創收市新高。道指全日表現向下，最多曾跌432點，尾市跌幅收窄，收報30,960點，跌36點或0.12%；標指收報3,855點，升13點或0.36%；納指收報13,635點，升92點或0.69%。

華爾街長期淡友、AdvisorShares Ranger Equity Bear交易所買賣基金(ETF)顧問泰斯警告，由於拜登政府對商界不友善，美股可能出現持續兩年的跌市，下挫最少30%；拜登政府支持透過寬鬆貨幣和財政政策持續印鈔，也會損害華爾街。

高盛策略員包括科斯廷則指出，美股市場部分領域有泡沫現象，例如非常高增長和高市盈率的股份，以及特殊目的收購公司(SPAC)盛行，近期虧損公司股票的交投量亦急升至歷史極端的水平。不過，若計入債息、企業信貸和現金的因素，整體股市估值仍低於歷史平均水平，這些過度的表現對廣泛市場構成的系統風險仍低。

事實上，華爾街股市正出現異常的「夾淡倉」力量，令多隻常被沽空的股票周一急劇飆升。GameStop一度急升144%至159.18美元，全日收報76.79美元，升18.12%，此前該股遭沽空機構Citron Research唱淡，稱其股價只值20美元，但美國新興社交平台散戶則極力唱好GameStop表現。

其他沽空比率高企的股票向上，Express收市急漲130.56%，報4.15美元；馬賽里奇地產(The Macerich Company)全日急升20.98%；電影院營運商AMC急升25.93%。

華爾街預測家Jim Bianco周一稍早前表示，高盛最做空指數周一上漲逾一成，勢創自去年4月6日以來最大單日升幅，反映「夾淡倉」勢頭繼續增強。

個股方面，本周公布業績的蘋果公司(Apple Inc.)股價繼續破頂，收報142.92美元，升2.77%。

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