吉利集團或向法拉第未來代工 並參與其上市投資
2021年01月29日 09:52
東網電視更多新聞短片
內地車企吉利汽車(00175)母公司吉利控股公布，與美國電動車初創公司法拉第未來(Faraday Future)簽署合作協議，吉利與鴻海旗下富士康的合資公司有機會為法拉第未來提供代工服務。
吉利控股周五(29日)公布，與法拉第未來簽署框架合作協定，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。另外，吉利控股參與法拉第未來與特殊目的收購公司SPAC合併上市的少量投資。
根據官網資料，法拉第未來與SPAC已就業務合併達成最終協定，合共集資約10億美元，合併完成後將在美國納斯達克上市。
法拉第未來總部位於美國矽谷和南加州，由樂視創辦人賈躍亭創辦，集團同時研發電動車動力系統平台和電動車電池技術。旗下旗艦車款FF 91計劃在合併完成後約12個月內推出，第2款車型FF 81產品定義工作已完成，研發作業進行中。法拉第未來擬透過合資方式在中國代工生產。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020