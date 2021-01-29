吉利集團或向法拉第未來代工 並參與其上市投資

吉利控股周五(29日)公布，與法拉第未來簽署框架合作協定，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。另外，吉利控股參與法拉第未來與特殊目的收購公司SPAC合併上市的少量投資。

根據官網資料，法拉第未來與SPAC已就業務合併達成最終協定，合共集資約10億美元，合併完成後將在美國納斯達克上市。

法拉第未來總部位於美國矽谷和南加州，由樂視創辦人賈躍亭創辦，集團同時研發電動車動力系統平台和電動車電池技術。旗下旗艦車款FF 91計劃在合併完成後約12個月內推出，第2款車型FF 81產品定義工作已完成，研發作業進行中。法拉第未來擬透過合資方式在中國代工生產。

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