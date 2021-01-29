黃詠欣：不足3個月入息證明　為何能批出9成按揭？

我們經常會提醒客戶，若要申請9成按揭，必定要有固定入息及準備3個月入息證明。不過凡事都有例外，我們就曾經有個案只有一個月入息證明，仍然批到9成按揭。

客戶是一個實習醫生，在購入新盤樓花時仍然處於實習階段，當時月入只有約3萬元，並不足以通過按揭入息要求，但是他預計到收樓時，他會完成實習期，屆時月薪將會升至7萬元，於是他選了建築期付款，直到收樓時他只是剛完成實習期，故只能交出一個月入息證明，不過由於他有專業資格證明及在政府機構任職，故此在不足3個月入息證明下，仍能獲銀行及按保公司批出9成按揭。

另外，我們也曾為剛入職場，未能提供稅單及只有兩個月入息證明的醫管局護士，成功批出9成按揭。因此，若然是持有專業資格人士及受僱於跨國企業或政府機構等，由於工作及入息穩定，在申請高成數按揭時，有機會獲得彈性處理。

不過，入息證明可彈性處理，但一定要符合基本要求才能做到60%以上高成數按揭，包括收入來自香港、屬首次置業、物業屬自住用途，同時供款佔入息比率不可超出50%。而非固定受薪人士，最高可以承造8成按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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