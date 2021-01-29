恒大物業15億人幣購物業管理公司　下周一復牌

出讓方保證目標集團於2021年度營業總收入實現20億元、淨利潤實現1.2億元；於2022年度營業總收入實現23億元、淨利潤實現1.4億元。於先決條件達成及第一期交割款支付後，出讓方轉讓目標公司80%股權給恒大物業，其餘20%的權益由出讓方股東之一章波持有，於交割日後滿2年轉讓給恒大物業。

所購公司全資擁有浙江亞太酒店物業服務有限公司，在浙江、江蘇、山東、四川等13個省份39個城市擁有在管項目940個，在管面積超過8,000萬平方米，涵蓋住宅、寫字樓、城市綜合體、大型工業園等業態，服務業主超過200萬人；同時，公司還擁有33個城市公共服務項目。

集團指，通過本次收購，集團在管面積將超過3.8億平方米。公司已向聯交所申請自下周一(2月1日)上午9時正起恢復買賣。

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