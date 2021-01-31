【星期一‧炒啲乜】股海翻波　2月新開始　富貴險中求？

今日是2021年1月份最後1日，回顧過去1個月，全球經濟仍然受制於新冠肺炎疫情的發展、疫苗成效、美國總統交接前後的施政變化，以及中美雙方之間的角力，股市先高後回，美股3大指數月內先後創新高，內地滬綜指升穿3,600點，港股在北水資金大舉支持下亦重上3萬點關，恒指周一(25日)更高見30,191點。

不過，面對病毒變種，疫苗表現遜色，加上大市累升不少，部分投資者獲利離場，與此同時，美股又上演散戶聯手撐GameStop挾爆沽空機構等大鱷，上周股市表現波動，道指周五(29日)失守30,000點大關，道指、標指及納指全周皆齊瀉逾3%；滬綜指全月僅升10點；恒指則挫至28,200點水平，連跌4日，為3個月來首次，全周累跌1,164點。

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