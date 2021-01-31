1月份五十大甲廈成交宗數按月急彈

撤辣效應下，加上近日環球股市不斷報捷，帶動寫字樓交投步伐加快。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，1月份五十大甲廈合共錄得11宗買賣，按月急反彈2.7倍，同時為近半年內第二度重返雙位數的水平。不過，1月份的交投以九龍及新界寫字樓為主，且以中細銀碼為主導，顯示大額資金仍未完全回歸市場。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，政府去年底撤銷非住宅物業雙倍印花稅，對市場注入一支強心針，加上新冠肺炎疫苗快將面世，市場憧憬經濟復甦，而近月環球股市表現強勢，部分資金獲利後轉投寫字樓市場，也帶動甲廈成交步伐加快。

他續稱，近期的甲廈成交仍然以九龍及新界為主，而且多以細面積單位及細銀碼主導，反映撤辣後中下銀碼物業受惠；但另一邊廂，港島傳統核心區交投仍然處於低水平，因為現時中港仍未恢復通關，北水及其他大額資金尚未全面回歸市場，令到一向較受北水支持的港島核心區，交投續於低位徘徊。他預計，若稍後疫情穩定及回復通關後，資金將會重新流到寫字樓市場，甲廈交投將可望進一步上升。

該行數據顯示，1月份的五十大甲廈合共錄得11宗買賣，較12月份的3宗大幅增加，主要因為早前長沙灣甲廈新盤開售搶去客源，令12月份成交減少。然而，期內成交面積僅1.34萬平方呎，按月還要略跌6%，反映1月份成交以細單位及細銀碼為主。

1月份的成交大部分位於尖沙咀或非核心區，按地區劃分，九龍期內合共佔7宗，而新界也佔3宗，包括尖沙咀新文華中心、觀塘皇廷廣場錄得2宗買賣，而沙田京瑞廣場也錄得3宗，反觀港島區只錄零星買賣，包括金鐘美國銀行中心錄得1宗買賣。

此外，1月份共有43座甲廈錄得零成交，包括多座港島區指標大廈，例如金鐘力寶中心、上環信德中心及中環皇后大道中9號等。

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