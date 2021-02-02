諾華誠信料未來1年香港破產率0.21%　涉1.13萬人

香港個人信貸資料庫Nova Credit(諾華誠信)預測，未來12個月的破產率為0.21%，以全港540萬信貸人口計算，即預估破產人數約11,340人。

Nova Credit首席架構師兼分析及創新技術部主管盧柏龍指出，影響這次預期破產率的關鍵因素有本港失業率、本地生產總值(GDP)及全港客戶存款總值。受疫情反覆衝擊，香港失業率受經濟波及，一直維持上升壓力，去年12月失業率更錄得6.6%。香港生產力亦同時下降，政府統計處最新發布以2020年全年計，香港GDP實質下跌6.1%。最後一個關鍵因素則為較少受大眾關注的全港客戶存款總值，據金融管理局統計顯示，全港客戶存款總計由10月15.71萬億港元下降6.8%，至11月14.64萬億港元。

縱然經濟前景不明朗，但金融管理局恒之有效的金融政策，對維持本港銀行體系穩定健全的目標明確，加上政府陸續推出不同的刺激經濟方案，香港作為國際金融中心的根基深厚，面對種種挑戰定能迎刃而解。

預估破產率是利用統計學將實際數據輸入以事件驅動的宏觀經濟模型內，假定時間序列可被合理地順勢推延，以最近的過去宏觀經濟狀況，在某種程度上會持續影響到未來12個月的破產率。