比特幣重上4萬美元　虛擬貨幣「二哥」以太幣破頂

憧憬芝加哥商品交易所(CME)即將於下周一推出以太幣(Ether)期貨，虛擬貨幣炒風再現！「一哥」比特幣(Bitcoin)近日重拾升勢，並自1月14日以來首次重上40,000美元水平。

據交易平台CryptoCompare數據顯示，截至周六(6日)晚上7時30分，比特幣報40,386美元，過去24小時升幅約7.09%；「二哥」以太幣更為矚目，據交易平台CoinDesk數字顯示，周五(5日)曾升穿1,700美元，急升11%，今年內價格已翻倍。

3年前，CME在虛擬貨幣升浪見頂時推出比特幣期貨。Avon Ventures合夥人Sachin Patodia認為，更多的金融工具面世，將吸引更多參與者進入市場，對以太幣產生正面作用，但他認為，最近推動以太幣及其他較小的虛擬貨幣上升的主因是比特幣走勢凌厲。

不過，再有華爾街大行呼籲投資者小心！高盛財富管理首席投資總監Sharmin Mossavar-Rahmani認為，比特幣價格的巨幅波動證明它不是一個真正的價值單位，並可與最近GameStop(GME)股價飆升作對照。惟他看好比特幣所涉及的區塊鏈技術發展前景，可以促進全球資產的平穩流動，將成為金融基礎設施的一部分。