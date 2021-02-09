當1個比特幣的價值　可以夠買逾1斤黃金的時候…

比特幣價格急速飆升，一度突破47,000美元，高見47,550美元(約37.08萬港元)，以香港銀行9999金條一両約18,200元計，1斤才29.1萬元，即是一個沒有內在價值的比特幣的價格，已經夠買1斤9999金條有餘，這是甚麼世界？

比特幣牛氣不可擋，主要是美國Space X創辦人馬斯克(Elon Musk)旗下電動車公司宣布大手筆買入15億美元比特幣，消息刺激比特幣價格爆升，該公司還表示將考慮接受比特幣作為購買汽車的付款方式。

事實上，馬斯克憑旗下電動車成躋身全球首富之列，目前該公司的市值達8,000億美元，市盈率逾千倍，本身就是一個「超級泡沫」。以「超級泡沫」的資源，投資同樣是「超級泡沫」的比特幣，眼前所產生效果，就如「超級泡沫²」，比特幣價格繼續衝頂，投機味將本來同樣被視為傳統貨幣以外避險功能的黃金比下去，這就是無限量寬下，數碼經濟、資產泡沫，與千禧與Z世代結合出來的產物！

外媒引述安聯首席經濟顧問El-Erian表示，美國電動車公司投資比特幣對投資者來說將是遊戲改變者。在馬斯克的認同參與之下，有助於比特幣成為真正貨幣的地位合法化，並給投資者很大的鼓舞作用。Microstrategy執行長Michael Saylor則指出，跟穩定貶值的資產相比，一些公司更願意擁有高波動性的升值資產，因此財務主管紛紛將公司帳上的美元換成比特幣。

另有報道引述虛擬貨幣投資公司Galaxy Digital的創始人Michael Novogratz認為，到今年年底，比特幣將上漲一倍以上至10萬美元，因更多公司將允許客戶使用比特幣購買，進而推高比特幣價格。與比特幣、電動車、太陽能股票以及ESG投資都相關的一個因素，是千禧一代和Z一代，年輕人正在購買未來，他們將虛擬貨幣包括比特幣和其他虛擬貨幣成他們的貨幣。

到底這個「超級泡沫²」之後，尚會不會有「超級泡沫³」、「超級泡沫」的N次方，大家都沒有水晶球，但美國即將又再大放水救市，貨幣供應源源不絕，相信資產泡沫尚未到盡頭。不過，若然實際上經濟復甦進度未如預期，這場世紀泡沫該如何收科，倒要擔定櫈仔等睇戲！