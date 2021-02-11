黃詠欣：情到濃時做樓宇擔保人　有咩風險要留意？

近日在討論區有網民作出提問：「一對情侶拍拖只是一個月，男朋友準備買樓，打算由女友做擔保人，到底有沒有風險呢？」，筆者明白一對戀人很多時都憧憬能夠建立一個小家庭，當中考慮到置業問題是在所難免的，但是都善意提醒各位，7分情感至少亦要保持3分理性，免得將來恨錯難返。

筆者曾經遇到一個個案，客人申請信用卡被銀行拒絕，故此希望透個我們提供的免費信貸報告了解箇中原因。當她取得信貸報告後，發現原來當中有一筆按揭供款拖欠的紀錄而影響了其個人信貸評級，她才猛然醒起她大約在5年前為男朋友的物業做了按揭擔保人，可惜之後分開了。而近期前男友因財務問題拖欠了數期按揭供款，故此她的個人信貸報告同樣受到影響，幸好最後前男友將物業賣出，她才能真正回復自由身。

筆者想提提大家，做按揭擔保人前要考慮清楚自己的承擔能力，其一，若借款人一旦斷供，要承擔起整筆債務；其二，即使一段關係結束，但擔保人的身份並不會就此完結，必須要在借款人幫助下才能提出甩擔保；其三，日後在自己申請按揭時，最高按揭成數要扣減一成；其四，計算供款能力時，銀行會將你擔保的物業貸款計算在內，換言之除非收入非常高，否則日後自己買樓會難以通過入息要求。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣