東方日報B1︰牛年樓市　丁財兩旺

牛年伊始，各大發展商預期樓市氣氛將會向好，無論上車盤以至大額豪宅物業料會錄得理想承接，業界乘勢部署於年內大規模開盤吸客，料推動市況更加熱鬧。

【新地料新盤交投達1.7萬宗】

他指出，樓市需求強勁，隨着稍後開始接種疫苗及中港料將通關等刺激，今年一手住宅交投量可望回升兩成至約1.7萬宗。加上受惠於各國量化寬鬆及低息環境持續兩大利好因素，今年樓價具有上升動力。

該集團今年會繼續積極推盤，當中何文田Prince Central料於新春假期後打頭陣推售，提供101個單位。而同系多個大型項目亦料年內登場，例如元朗站上蓋發展項目，第一期設1,030伙，早前已入紙申請預售樓花同意書，料最快上半年可推出市場。同時，旗下天水圍濕地公園路項目提供約2,000伙，與同區亦設約2,000伙的天榮站發展項目均有機會於年內登場。

【長實估樓價5%內窄幅上落】

他指出，去年疫情下樓市未見大幅調整，今年樓價可望保持平穩，料維持約5%以內窄幅上落。該公司牛年部署在港開售多個新盤，當中西半山超級豪宅21 BORRETT ROAD第一期已接受預約睇樓，每戶面積均逾2,000方呎，全數可享維港海景，每個單位售價超過一億元，首期市值料逾100億元。而第一季末至第二季初料將推出元朗洪水橋項目，提供約341伙，以兩房為主。第四季則有機會開售黃竹坑站港島南岸第三期，設約1,200伙，年內亦會繼續推出將軍澳日出康城SEA TO SKY尚餘單位。

【信置預期低息持續 需求勁】

他指出，本港住屋需求強勁，市場上累積購買力料將逐步釋放，樓價經過去年整固之後，今年可望保持平穩，全年一手市場交投量可望回升，集團於年內計劃開售多個住宅盤，供應主要來自鐵路或臨海項目，相信仍可切合市場需求。當中首季有機會多盤齊發，而兩個大型重頭項目元朗錦上路站項目及將軍澳日出康城第十一期項目，各自設有約2,200及1,880伙，料分別在第三及四季登場。

【恒基睇好住宅今年漲價10%】

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民祝願讀者於牛年，牛轉乾坤行大運，置業上車人士安居樂業，年年高升。他認為，本港樓價「硬淨」，樓市前景樂觀，預計今年樓價有機會上升5至10%。

其部門年內計劃推出多個大型項目，主力提供具剛性需求的細單位，當中集團於啟德區內的頭炮盤，即沐泰街項目一至三期共有約1,200伙，最快第一季內開售。同系紅磡黃埔街大型重建項目，第一期料設約1,000伙，有機會年底推出。新界方面，坐落於粉嶺馬適路的項目，將建約1,800伙，由於粉嶺北一帶將來會成為新衞星城市，具發展前景及潛力。而元朗洋房項目尚悅‧天城，屬低密度洋房項目，只有16伙，有機會農曆新年後發售。

【會地指豪宅走勢看高一線】

會德豐地產常務董事黃光耀恭祝讀者新年進步，身體健康，事事如意。今年是牛年，相信樓市好像牛一般充滿動力，希望讀者們可以把握機會，盡快置業安居。

他認為，樓市剛性需求仍然強勁，加上疫苗普及與疫情可望受控，中港通關亦將帶動內地客重回香港樓市，整體樓價可望上升5至8%，豪宅物業走勢料會更好，全年樓價升幅可達雙位數。

該公司繼1月開售啟德MONACO錄得熱銷佳績後，牛年亦將部署推出大批新盤，當中該發展項目第二期GRANDE MONACO，早前已取得預售樓花同意書，最快農曆新年後發售，提供約247個單位，包括低座物業。年內亦有機會開售區內另一大型樓盤，兩期合共提供1,051伙。

【新世界：中小戶價格勢平穩】

他透露，集團去年推售沙田大圍站項目柏傲莊I及II的銷情理想，市場反應熾熱，向隅客眾多。今年將主力部署開售全新第三期柏傲莊III，涉共892伙，單位間隔多元化，涵蓋一至四房戶，其中部分單位可享城門河景，料最快上半年登場，將為集團牛年的重點項目。

●投資專家工商舖發財攻略

蔡志忠：舊式工廈升勢料強

資深投資者蔡志忠指出，牛年較看好工廈物業的走勢，特別是租金及售價仍具升值空間的舊式工廈。在現時消費模式轉變下，網購發展迅速，對物流及貨倉需求大增，但由於工廈活化措施下，不少物業活化為新式工廈，單位面積較細小，用途接近寫字樓，可作貨倉等用途的大面積舊式工廈，市場供應反而買少見少，加上租售價較為相宜，故預期會有更大的升值潛力。至於新式工廈價格已升至一定水平，故增長空間相對較小。

張翹楚：買酒店睇規劃用途

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，自2003年後香港酒店物業發展迅速，出現很多3、4星甚至「無星」酒店，而市場一直有投資者物色該類物業，相信牛年酒店仍有捧場客。

他指出，投資者決定買入酒店時，會考慮項目地契所容許的規劃用途，因為酒店用途未必是長遠發展計劃，或會以服務式公寓作定位，甚至重建住宅拆售，故許可作住宅發展的項目會有較大吸引力。此外，部分未盡用地積比率的酒店項目，也有潛力補地價作商廈發展。

潘志明：甲廈租金蓄勢反彈

中原(工商舖)董事總經理潘志明認為，受疫情影響，加上各區甲廈空置率仍然高企，預期牛年上半年甲級商廈租賃及買賣市場仍未跌定，但若下半年可以通關，需求開始釋放，寫字樓市況料會回升，並追回上半年跌幅，全年租金及樓價走勢可望平穩。

他續指，商廈業主大多為實力投資者，向來鮮有劈價沽貨，故買賣價跌幅輕微，但租金跌勢就較明顯。如中環、金鐘商廈去年跌約20至30%，預期兩區租金牛年下半年反彈力較強。

李根興：宜購民生區細價舖

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，牛年入市可考慮買入民生區細價舖位，如面積少於500方呎，樓價1,000萬至2,000萬元以下商舖，進可攻、退可守。他預期，今年底該類細舖樓價可上升一至兩成。若手頭資金較充裕，亦可購入核心區內有本地消費的街舖，但租金回報率最好達3厘。

不過，現時不少該類商舖業主大多不肯減價，又有投資者追貨，故暫較難入手，他相信，今年該區大價舖位價錢走勢較持平。

●代理估計樓價彈5% 看好中小單位

送鼠迎牛賀新歲，去年受新冠肺炎肆虐影響的二手樓市，業界人士普遍看好今年表現，全年樓價睇升至少5%。其中中細價住宅更一致被睇好，而將軍澳、沙田物業今年亦有望跑出。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，牛年樓市走勢將正面，預期全年樓價升達8%。早於今年1月期間，樓市已確實出現小陽春，再加上美國新總統拜登上場，市場普遍預計新政府的政策會較為溫和。同時，農曆新年後將進一步貼近疫苗推出時間，上述兩因素都令人心更趨穩定，有利後市發展。

陳氏續稱，今年繼續看好中小型住宅市場，尤其是鐵路沿線鄰近港鐵站的大型藍籌屋苑，或有公共基建配套的住宅項目，本港百廢待興，市民努力工作支持下，該類物業於牛年表現仍可看高一線。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則指出，綜觀歷年樓市，牛年表現皆優於鼠年，相信將一如以往，樓市再展「牛氣」。而早前股市向好，市場已出現套股換樓個案，以致農曆新年未到，交投量已現旺勢，預期辛丑牛年的樓價可出現「小V形反彈」，升幅至少升5%。

布氏又看好超級豪宅及樓價1,000萬元以下住宅。他指出，香港在未通關、北水仍未湧到前，樓價逾5,000萬元，甚至過億元住宅已頻錄成交，近期更已開始收到內地客對該類物業查詢，若通關後他們可親身來港，勢再推高豪宅市場氣氛。

此外，他又認為，住宅樓宇按保計劃的樓價上限放寬後，在上車及換樓需求支持下，中細價物業交投有保證，而由於將軍澳及沙田區二手屋苑，都以該類1,000萬元以下成交為主，所以特別看好兩區物業市場的牛年走勢。