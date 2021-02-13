高通向全球監管機構表明反對Nvidia收購ARM

外媒報道，美國晶片生產商高通公司已經向包括美國聯邦貿易委員會(FTC)、歐盟委員會、英國競爭和市場管理局以及中國國家市場監管總局在內的全球監管機構，就Nvidia收購ARM表達反對意見。

高通認為，此次收購有可能使其他晶片生產商無法使用ARM的技術，同時高通正在提供證據表明Nvidia能夠使其收購後實現盈利的唯一方法就是為ARM的技術「把關」。

英國晶片架構商ARM目前由日本科技巨頭軟銀控股，並將其晶片設計授權給包括蘋果公司(Apple Inc.)在內的500多家企業。由於全球95%的智能手機都使用了ARM的架構，作為AMD和Apple等ARM授權商的競爭對手，Nvidia收購該公司的情況一直備受關注。

ARM的架構是蘋果所有Apple Silicon處理器的基礎，比如iPhone 12中的A14或MacBook Pro中的M1，因為Apple獲得了ARM指令集的授權。雖然Apple並沒有向ARM要求授權整個核心設計，並且正在打造自己的晶片，但如果交易獲准，Nvidia將轉而負責Apple自製晶片背後的重要指令集。

Nvidia此前表示，這筆交易將打造全球「人工智能時代首屈一指的計算公司」，並承諾將公司總部繼續留在英國劍橋。據報道，FTC目前已進入併購調查的「第二階段」，要求軟銀、Nvidia和ARM本身提供更多關於收購的資料。這一階段預計還將與高通等其他掌握相關信息的公司進行討論。由於現在需要出示大量文件，預計調查還將持續幾個月。

據悉，高通認為，在是否允許交易繼續進行的過程中，高通將發揮重要作用，他們已經與反壟斷代表和法律顧問進行了交流。Nvidia方面則表示，他們相信監管機構會看到收購的好處，然而，報道引述5位資深業內人士表示，該宗收購「被監管機構阻止的可能性非常大」。

據報道，軟銀去年曾與Apple接觸，看是否有興趣收購ARM，但據信蘋果拒絕了這個機會，部分原因就是監管問題。

除了高通之外，AI晶片初創公司Graphcore也向英國競爭和市場管理局提出了擔憂，稱該交易是反競爭的，而在中國，華為也同樣要求阻止該交易。