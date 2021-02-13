美股見頂？「巴菲特指標」亮紅燈

美股牛氣沖天，3大指數周五(12日)齊創新高，道指今年第7次創出新高，標指及納指則分別第10次及12次刷新紀錄，而俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數自去年2月疫情衝擊市場以來首次跌穿20點。然而，市場呈一片樂觀情緒之際，同時不禁令人想起「股神」巴菲特的一句投資名言，就是投資者該「在別人貪婪時恐懼」，對於追隨巴菲特推崇的市場估值指標的投資信徒來說，目前可能應該陷入恐懼。

所謂的「巴菲特指標」(Buffett Indictator)是以股市總市值佔國內生產總值(GDP)的比率，來評估股市估值，而代表股市是Wilshire 5000指數的總市值，該指標在2019年時首次超越科網泡沫時期的高峰。

儘管該指標數十年來走勢一直向上，但近數周，即使是與長期趨勢相比，也難以合理化其所呈現的泡沫化狀態。根據投資網站《Current Market Valuation》的分析，目前美股市值已較當地本季預測GDP高出逾1倍，意味美股「嚴重地被高估」。

當然，美國聯儲局於可見將來，繼續維持利率於接近零水平並吸納債券，而大量儲蓄及財政刺激措施勢推動經濟和企業盈利增長，或使現時「巴菲特指標」釋出錯誤警號，正如過去10年其他錯誤警號一樣。

不過，JonesTrading首席市場策略員Michael O'Rourke則表示，這凸顯美股的極度狂熱程度，即使預期聯儲局的政策是永久性，仍不能合理化股票估值較25年平均高出1倍。

事實上，其他估值指標包括市盈率、市銷率及價格對帳面值比率，目前均遠超科網時期水平，甚至很多投資者認定是一生所見的頂峰。

然而，不少投資者對股市前景依然充滿信心，相信疫後的經濟復甦有助推低「巴菲特指標」的數值。與此同時，美國10年期債息雖然周五觸及1.2厘的疫後新高，但目前而信，利率相信仍未屆破壞牛市的水平，而聯儲局主席鮑威爾日前亦再派定心丸，稱刺激政策不會很快撤回。

Commonwealth Financial Network高級環球投資分析員Anu Gaggar表示，與債息比較，企業盈利率仍處於正數，如今聯儲局維持低息，進一步令股市安心。