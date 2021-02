星級分析港股牛年望3萬7　投資攻略即刻睇！

雖然抗疫之戰未打贏,但各地疫苗接種工作陸續展開,加上經濟逐步恢復,全球資產價格更是水漲船高。有「星級分析員」之稱的Portwood Capital董事總經理卓百德看好新興股市牛年跑贏美股,其中估值便宜的恒生指數今年更有望升穿35,000點,最高或見37,000點,將較港股歷史最高位33,484點還要高約一成或逾3,500點。

卓百德接受《東網》訪問時解釋,亞洲經濟恢復速度料快過歐美,加上這些市場的估值普遍低於美股,將吸引全球資金流入。他相信,港股市盈率仍可從現水平再升10至15%,加上經濟復甦帶動企業盈利或反彈6至8%,由此推算,恒指最高或升至37,000點。他的看法如此樂觀,很大程度在於他相信估值依舊低殘的舊經濟板塊將迎來新一輪的升浪,「現時只要市場對於舊經濟股的興趣稍為增加,就可以為指數表現帶來很大的改變」。

實際上,全球資金已重新關注舊經濟板塊。他續指出,鐵礦石等大宗商品價格以過去10年未曾見過的速度飆升,全球股市與農業相關板塊亦正在上升,相信銀行、零售及地產等其他舊經濟股飆升的勢頭將加快(momentum will pick up at pace),此不意味科技股會「大冧」,只是表現難如去年般勇猛。

卓百德直言,全球息口低企,於債市要有1厘斬獲已很難,反觀港股企業,尤其是傳統舊經濟股的股息回報率往往多達4至5厘,慨嘆「世間何處找到」(Where in the world can I find that?),直指要尋找抵買、兼有相等回報的投資更是難上加難。而全球的「基金大佬」逐步調整資產配置,將更多資金由成長股轉移至價值股,預計這些平衡投資組合的舉動(rebalancing exercise)仍會持續,也相信市場很快會把目光投向舊經濟股,不妨跟隨這些大戶,把更多資金投放在新興市場及舊經濟股。

卓百德相信,美國早前通過的1.9萬億美元救市方案,將會注入實體經濟,繼而達財富重新分配之效,美國經濟勢迎來強勁反彈,惟美元依然會持續走弱,兩者皆利好新興市場。再者,全球央行大力「放水」,原油、鋼鐵甚至晶片價格上升,全球通貨膨脹注定升溫,香港也無法獨善其身,從而利好股市。

港股今年初之所以能重返3萬點大關,與「北水」大幅湧港不無關係。「基金教父」雷賢達相信,股市還未形成泡沫,原因是全球資金對中港資產配置仍低,內地於國際股債指數比重不斷擴大,出口表現強勁帶動人民幣持續呈強,料資金持續流入中國資產。他看好今年港股「由頭升到尾」,預計全年恒指波幅約6,000點,料於32,000至33,000點游走;若新舊經濟股能「雙翼齊飛」,更有望突破2018年初創下的歷史高位33,484點。

雷氏續指,新經濟股盈利能力普遍維持強勁,料持續獲「北水」青睞,而只要經濟有更多好轉迹象,舊經濟板塊則有望反彈。他相信,美國聯儲局短期內不會收緊流動性,惟警告一旦美國10年期國債孳息率升穿1.5厘,則對科技股構成較深的回吐壓力。

東網統計顯示,過去4個牛年恒指紅盤(農曆新年假期後首個交易日)及全年上升的機會都只是50%,但俗稱「黑期」的新加坡港股期指周一跟隨外圍做好而觸及30,600點,比恒指上周四收市「高水」超過400點。

●外圍率先有反應!日本股市再創超過30年新高!

港股未開年,亞洲股市周一已經傳來捷報,日本的日經平均指數自1990年8月以來首次重越3萬點,收市升1.91%,至30,084點,東證指數亦升1.04%,收報1,953點,反映當地經濟復甦勢頭良好,以及憧憬美國加推財政刺激措施。

日本去年第4季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長12.7%,好過市場預期,未有受冬季疫情反彈打擊,全年經濟收縮4.8%,較市場預期以及2009年全球金融危機時勁縮5.7%溫和。當地貿易增長和家庭開支上升持續支持經濟,加上去年第四季企業投資亦再次增加。

與此同時,海外投資者正重投日本股市。據日本交易所集團資料,截至2月5日止一周, 海外投資者4周以來首次淨買入日股,買入規模約8,560億日圓。

部分市場人士唱好日股前景,摩根大通資產管理策略師Shogo Maekawa表示,從現在到夏天,美國勢加碼刺激經濟,加上隨着疫苗分發,美國和日本經濟將走向正常化;在企業盈利改善推動下,股市勢持續上升。

●著名策略師︰強勢股續強無有怕!

辛丑牛年首個交易日港股先行,內地A股要於周四才復市,但2021年以來機構熱衷「抱團股」已成為一個不可忽視的現象。

中金公司首席策略師、董事總經理王漢鋒接受內地傳媒訪問時指出,在連續2年的結構性牛市之後,今年A股市場指數走勢或保持相對中性。因此,建議投資者適當降低A股收益率預期,重點把握階段性、結構性的投資機會。

對於表現突出的「抱團股」,他形容為機構投資者持股適度向優質藍籌股集中的現象,成因主要包括代表消費升級與產業升級方向的部分優質龍頭,可望長期跑贏傳統舊經濟,加之外資持續持有A股優質龍頭策略,獲較好長線收益的示範效應,以及A股加速改革進一步強化市場優勝劣汰等。因此,除了適度關注藍籌股持股集中帶來的流動性及估值風險外,市場對此不必過度緊張。

●高盛派定心丸︰美元繼續弱勢

資金是否繼續流入港股以至亞洲股市很大程度要看美元匯價。華爾行大行高盛就繼續唱淡美元,指出隨着疫苗接種展開,未來6個月全球經濟應非常強勁,美元兌大部分貨幣將面臨下行壓力。這意味近期表現強勁的新興市場貨幣,有望繼續向好。

高盛策略員包括Zach Pandl表示,美元早期的弱勢很大原因是歐元上升,但自去年下半年以來,人民幣升值已成為更重要的因素;而人民幣的基本因素繼續穩健,加上中國強勁的股市表現和人民幣的穩定性,繼續吸引來自全球投資者的資金。

美國政府勢推新一輪紓困案將提振經濟,預料會推高通脹和債息,10年期美債孳息上周觸及1.2厘,是去年3月以來首見。債息急升,會對股市以至樓市帶來影響。股市方面,債息上升將增加債券對「食息一族」的吸引力,可能對收息股構成壓力。市場亦憂慮經濟持續加速,可能促使聯儲局提早調整幣策。

美國聯儲局本周將公布上次議息會議紀錄,投資者或可從中窺探當局對通脹的看法。

●內地資金及人才支持港樓

「北水」自今年初大量湧港,除了推高股市及樓市需求,對香港的影響力更是有增無減,卓百德相信,香港樓市充斥更多內地資本,也是自然而然的事,因為隨着中港兩地融合,會有更多內地企業在港設立公司、更多內地人來港工作及居住,繼而為香港樓市提供支持。

他續指,內地影響力於過去10年一直加深,對於城市的控制也只會愈發加深,但往往不會採取單行道「One-way street」方式,即內地傾向「開啟一扇門」,如做實驗般作多番試水溫,一旦出現問題則改變一下規則。以港股為例,以往「北水」經港股通掃貨力度只是小幅流入,到今年單日淨流入規模高達200多億元,也印證了內地傾向試水的做法。

他認為,如今內地更積極開放資本市場,也有利香港繼續為內地市場扮演更重要的角色,相信內地資本流入規模只會持續擴張,作為港人只能接受,「We'll just live with that」。

惹人關注的是,香港卻因為紅潮迫進,掀起賣樓移民潮。卓百德認為,只是社會把這些負面影響放大,實際個案並不多,對香港樓市影響不大。他稱,豪宅平均3個月的成交量也接近過去5年走勢,反映樓市穩定。因此,他對香港樓市看法維持樂觀,料住宅樓價今年仍錄5%升幅。他補充,由於開發商的合同銷售及利潤相當「硬淨」,看好估值已跌至近歷史最低位的地產股能反彈。

不過,香港寫字樓就另當別論。雖然中環甲級寫字樓平均租金已自2019年高位下挫約兩成,但他相信香港寫字樓市場仍未走出谷底,料租金仍會再跌7%。他解釋,疫情加速「在家工作」趨勢,相信會有更多公司縮減寫字樓租用面積。官方數據也顯示,香港註冊公司不斷下跌,加上港府預計未來兩年新竣工寫字樓數字續低企,需求及供應端維持疲弱下,租金水平難以做好。值得留意是,由於地產商會放緩開發寫字樓項目的步伐,他料今年空置率只會由現時的8%小幅上升。