鮑威爾及時「放鴿」！道指重挫後收市轉升15點

美國聯儲局主席鮑威爾強調繼續維持寬鬆政策，一定程度緩和了市場對通脹升溫預期和債息反彈的憂慮，美國股市周二(23日)跌幅大為收窄，3大指數收市個別發展。道指早段最多跌362點，至尾市轉升，全日收報31,537點，升15點或0.05%；標指收報3,881點，升4點或0.13%，結束連續5日跌勢；納指一度重挫529點，跌幅近4%，收市跌幅收窄至67點或0.5%，報13,465點。

鮑威爾周二出席國會參議院聽證會時表示，美國經濟復甦並不均衡，遠遠還未實現完全復甦，未來的路仍然充滿高度不確定性，但就目前形勢而言，相信經濟前景將在2021年稍晚時候得到改善。

他又說，現時距離實現該局的目標還有很長的路，進一步取得進展依然需時，強調將繼續提供貨幣政策支持，即便是在看到前景改善的情況下，也將維持債券購買計劃不變。

大型科技股幾乎全面收復跌勢，亞馬遜收市升0.43%；Facebook和Netflix收市齊升逾2%；蘋果公司一度下瀉逾6%，收市僅微跌0.11%，報125.86美元。

市場關鍵的10年期美國國債孳息率自今年起一直緩緩上揚，周二大致平穩於1.36厘，於2月份暫時累升28個基點；30年期美國國債孳息率周一曾高見2.2厘，創一年高位。