張華峰對調高股票印花稅感失望　斥罔顧業界生存空間

新一份財政預算案中，決定調高股票印花稅，由買賣雙方各付0.1%，調高至0.13%。立法會金融服務界議員張華峰在社交平台上撰文指，「感到非常失望」，直斥港府罔顧業界生存空間，又指恒生指數已跌近千點。

張華峰強調，新冠肺炎疫情持續，百業蕭條，而金融服務業是香港唯一可以依賴的支柱行業，形容為一隻「會生金蛋嘅雞」，業界亦支撐以數萬計的家庭生計，增加印花稅絕對是「殺雞取卵」，損害香港國際金融中心地位，加稅肯定是「得不償失」，更反問「點解要殺雞取卵」。

事實上，張華峰早前已親自向財爺遞交業界反對增加股票印花稅的意見書，又聯同業界一眾資深代表，親自向財庫局力陳增加印花稅對香港弊大於利的理據。

張氏指，對政府未有聽取業界的聲音感到遺憾，直斥這是罔顧業界生存空間，進一步對奄奄一息的中小券商造成重大打擊。

他表示，業界非常理解現時香港的經濟情況，但相信整個金融業界、200萬的本地投資者，以至內地投資者，亦會對調升股票印花稅的決定感到遺憾。不過，亦只能無奈接受。

他續說，「只希望增加印花稅不會大大影響未來的成交金額」，令金融界能在此艱難時期，為社會出一分力、大家守望相助。

張華峰要求，政府在加印花稅的同時，能夠承諾當疫情退卻、政府財政收入回復之際，要立即下調股票印花稅至恆常水平，甚至更低，以支持金融市場健康發展，維持本港股票市場在國際間的競爭力。