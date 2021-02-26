黃詠欣：經營家族生意　竟然阻礙按揭申請？

近日我們有一宗緊急求助個案，客戶去年10月初買入二手物業，成交日期是1月初，原本是有足夠時間申請按揭，但他把按揭申請交予一間小型中介處理。由10月至12月初，該中介一直都叫他要再補文件，但就迴避申請進度方面的查詢。及至12月中，還有不足3星期便是成交期，他開始着急，一再追問下才知道該小型中介從來沒有為他提交申請，理由是他的入息證明文件不足。

客戶萬分焦慮之下找到我們幫手，經了解後發現，他月入10萬元，在銀行眼中算是高收入人士，不過有部分銀行需要提供更多資料以證明收入是真確，例如是受聘於大企業、有專業資格證明，或是要證明受僱的公司有一定規模及業務才會較容易申請，但現時他只是協助家人經營家族生意，而且工作不足半年又沒有稅單，雖然不是申請高成數按揭，但多家銀行都要求他提供更多資料以證明入息的合理性。

我們協助他整理了其家族公司有實質業務、有持續營運及有盈利的證據，及後再發現雖然他的薪金每月都有入數亦有公司信證明，但家人弄錯了他的強積金供款金額，他的入息有10萬元，但扣除強積金供款後的每月戶口入數仍是10萬元，由於金額有出入，令到他按揭申請再添阻滯。在時間緊迫下，我們立即陪同他到銀行打印他過去數月的出糧銀行戶口帳單作證明，再找到可以接受他這種情況的銀行去申請，結果順利在2星期內，成功協助他取得按揭，息率H+1.3%，現金回贈1%。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣