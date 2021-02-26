股市大跌無損新盤交投　新界洋房賣過億元

股市大幅下跌，無礙發展商部署推售豪宅項目信心，西南九龍臨海新盤全速籌備3月登場，料短期公布具體推盤安排。同時，各區豪宅盤承接強勁，無論市區以至新界區均錄得樓價逾1億元大額交易。

●西南九龍新盤維港滙最快3月開售

多個大型新盤籌備3月出籠。會德豐地產常務董事黃光耀表示，由5大發展商合作的西南九龍GRAND VICTORIA，落實中文命名為維港滙，第1期維港滙I提供524伙，全數單位可享海景，相信可滿足不同買家需要。

他指出，項目已取得預售樓花同意書，樓書及示範單位正準備中，最快3月可開售，短期公布推盤詳情。首期單位間隔多元化，由開放式至四房不等，亦設大量特色戶，價錢參考九龍站上蓋等臨海物業做價。

●GRANDE MONACO首輪銷售共錄近880票登記

市區新盤認購反應保持理想。會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，本周六(27日)正式開售，當中88個單位屬價單形式推出，剛截止接受認購共錄近880張入票登記，超額認購約9倍。該批單位實用面積由345至961方呎，折實售價由766.2萬港元起，呎價介乎21,829至27,063元，折實平均呎價24,124元。該盤明日亦將推出14伙三、四房大戶標售，即首天開盤合共推出102伙。

●何文田天鑄複式大宅逾1.58億售出 呎價6.7萬元

大額豪宅成交源源不絕出現。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下何文田天鑄剛售出7座28及29樓複式A單位，實用面積2,373方呎，平台面積670方呎，成交價逾1.58億元，呎價6.7萬元。

●沙田富豪‧山峯洋房逾1.18億沽創項目新高

股市急跌，豪宅交投依然暢旺。百利保控股（00617）等合作位於沙田九肚的富豪．山峯，本周連環錄得成交，5日內速沽5個單位，當中包括兩間獨立屋及3個分層戶，合共套現逾3.6億元。

最新售出的22號獨立屋，成交價逾1.18億元，創出項目新高，呎價3.9萬元亦屬獨立屋最高，成交期為720日，當中包括兩個車位。該洋房屬四房四套間隔，由地庫至天台共樓高5層，實用面積3,026方呎，花園面積2,168方呎，更設有私家泳池，天台面積亦達585方呎。

今日亦售出第3座2樓B室分層單位，屬四房四套間隔，實用面積為2,042方呎，成交價4,369.8萬元，包括1個住宅車位，呎價約21,400元， 成交期為720日。該集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目銷情理想，新近更連錄兩宗樓價逾億元獨立屋大額成交，反映買家對豪宅項目需求殷切。項目自2019年開售至今共套現超過28億元。

●匯璽各期單日連沽3伙 套現逾1.07億元

市區豪宅分層大宅具有需求。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽各期，單日連沽3伙，套現逾1.07億元。其中匯璽剛售出低座日鑽匯6樓B單位，實用面積1,624方呎，成交價3,870.48萬元，呎價23,833元。

同時，匯璽III單日連錄兩宗交投，包括第6座43樓A室，實用面積1,214方呎，售價3,641萬元，呎價29,992元。而同座48樓B室則以3,221.76萬元獲承接，實用面積1,047方呎，呎價30,771元。

●元朗洋房項目整個以9400萬沽出

據一手銷售資訊網資料，元朗洋房項目FRASER VILLAGE，剛以9,400萬元售出整個項目。資料顯示，該盤早於2020年9月28日整個以9,350萬元售出，但去年12月10日已終止買賣合約，是次做價較之前略為高50萬元。

該項目位於禮修村丈量約份第120約地段第4041號，之前推出招標，地盤面積約41,366方呎，共建16幢3層高洋房及1處私家會所，總樓面面積為約30,138方呎，總實用面積約27,113方呎。