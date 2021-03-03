【一手盤攻略】西南九龍維港滙I　享受優質臨海生活

西南九龍作為政府近年重點發展的區域之一，除了為人熟悉的「西九四小龍」等四大屋苑，周邊環境近年亦積極邁向商業轉型，吸引不少發展商投資該區，其中由會德豐地產、信和置業、嘉華國際 、世茂房地產及爪哇控股等五大財團，合作發展的全新大型臨海住宅項目維港滙正部署推售，項目於2017年曾以逾172億元晉身成為全港住宅地王。

維港滙共分為三期發展，其中第一期維港滙I提供524伙，戶型介乎開放式至4房，實用面積由256至2,189方呎不等。另外，維港滙亦為住客精心打造臨海雙會所「The Jewel」，尊享遼闊維港海景，五層會所總面積逾58,500方呎，而且設施多元化，特設室內外泳池供住客自由暢泳；會所還附有逾2,600方呎，24小時開放的雙健身室。宴會廳、兒童玩樂室、燒烤場等設施樣樣齊備。另外還有佔地約39,000方呎的公共休憩空間，道路兩旁滿載樹木，並一直延伸至海濱走廊，分外舒適。

中原地產副區域營業經理許永生表示，市區大型臨海地皮買少見少，為西九龍賦予更大的升值潛力，加上區內生活配套發展成熟，南昌站上蓋亦有全新商場V WALK為居民提供食肆及購物選擇，相隔一、兩個站亦可前往奧海城或圓方，完全滿足對生活有追求的住客。

維港滙I周邊的交通亦四通八達，除了鄰近港鐵南昌站，乘坐兩個站更瞬間直達西九龍高鐵站，往返內地主要城市就更快捷；加上在荔盈街、深旺道更有不少巴士及小巴，接載居民穿梭港九新界，想知道更多有關項目的資訊，立刻收看影片！