黃詠欣：樓換樓陷按揭危機　隨時火燒連環船？

最近樓市小陽春出現，不少新手買家在未計清楚的情況下就被市場氣氛帶動入市，我們近日收到不少求助個案，而近日在討論區中亦有一個案，引起了網上熱議。

事緣是求助的網民(苦主)打算樓換樓，他將原有單位售出後，隨即購入新單位，預計在4月中成交，正當他興高采烈地為新居設計之際，竟然收到原有單位的買家通知批核按揭時出現阻滯，可能需要撻訂。由於他是依靠賣出原有單位後所取得的資金才能購入新單位，現在狀況可能都會令其樓換樓計劃破滅並要賠上大訂，他惟有試探一下新買入單位的業主口風，發現原來對方跟他一樣都是樓換樓，換言之若果原有單位未能成交，可能兩位換樓業主都受影響，屆時便會出現連環撻訂，火燒連環船的情況！

現時，首要了解一下原有單位的買家到底在申請按揭時遇到甚麼阻滯呢？原來買家本身收入只有1萬多元，一直打算加擔保人才能上會，但其擔保人原來是做受疫情影響的行業並已停工了數月，根本不能通過銀行最基本的入息要求。以原有單位買家的情況，他現時有三個可行方法：其一，找另一個有實力的擔保人；其二，籌集多些首期，盡量減低貸款額；其三，嘗試向財務公司申請短期貸款，待擔保人日後收入回復正常再轉回銀行按揭。

至於這個個案中換樓的業主，若真的不幸地遇到買家撻訂的話，亦可嘗試向銀行申請過渡性貸款或向財務公司申請短期貸款以解決燃眉之急，同時盡快為原有物業另覓新買家，雖然當中可能有額外利息開支，但總比新單位撻大訂的損失為低，而且亦可實現其樓換樓計劃。

最後，筆者相信每個問題總有解決辦法，若真的遇到按揭上的困難，與其在討論區大海撈針尋求辦法，倒不如盡快向專業人士查詢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣