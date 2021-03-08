沙特重要石油設施遇襲　布油突破70美元關

外媒報道，沙特阿拉伯當地時間3月7日晚上，位於東部的宰赫蘭上空傳出巨大爆炸聲。也門胡塞武裝幾乎同時發布聲明指向沙特首都利雅得、東部和南部的多個地區發射8枚彈道導彈，以及派出14架無人機，用以對沙特境內的石油和軍事設施發動襲擊。

宰赫蘭是沙特的石油重鎮，同時是世界最大石油公司、沙特國營油企沙特阿美石油公司的總部所在地。

沙特能源部其後發布聲明，證實位於宰赫蘭的拉斯坦努拉港口內一處儲油場地當天上午遭遇一架來自海上的無人機襲擊，襲擊沒有造成任何人員傷亡或設施損失。而當天晚上一枚彈道導彈的殘骸落入位於宰赫蘭的沙特阿美石油公司下屬居民區附近，事件沒有造成人員傷亡。

拉斯坦努拉港口是海灣地區，甚至全球最重要的石油港口之一，沙特東部產油區生產的原油及其產品多數在該港口短暫儲存後裝船向國外出口。

沙特能源部的聲明譴責襲擊活動不僅威脅沙特平民和民用目標，影響世界能源供應的安全和穩定，並有可能導致石油及相關產品洩漏造成的生態災難。

於亞洲交易時段，布蘭特期油突破每桶70美元關，高見70.94美元，最新報70.42美元，升0.88美元或1.27%。紐約期油亦升1美元或1.71%，每桶報67.22美元，高見67.84美元。

現貨金升穿1,710美元關，每安士高見1,714.05美元，最新報1,705.62美元，升5.7美元或0.34%。