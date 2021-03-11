澳洲斥72億元救旅業　推出80萬張半價國內遊機票

澳洲政府今日(11日)公布，在新冠肺炎疫情期間，邊境封鎖大大打擊旅遊業下，決定推出一項12億澳元(約72億港元)的旅遊支持計劃，包括提供80萬張飛往國內多個知名景點的半價機票，希望藉此振興旅遊業。

外媒報道，澳洲政府提出的旅遊刺激方案將為旅客提供機票補助，向小型旅行社提供貸款並為國內最大的兩家航空公司提供經濟援助，希望能在外國觀光客重返前，持續努力振興旅遊業。

該國總理莫里森(Scott Morrison)表示，旅遊方案將把更多的遊客帶往澳洲的酒店和咖啡館，旅遊、探索我們的後花園。同時也代表著將為旅遊和航空業提供更多的就業機會以及投資，在許多企業受到疫情的打擊下加倍努力，幫助旅遊業者、企業、旅行社和航空公司。

旅遊業是澳洲經濟增長主要的動力來源，在2018/19財年為經濟貢獻608億澳元產值，並為澳洲約5%的勞動力提供工作機會。

這項計劃將在4月1日開始實施，為飛往包括昆士蘭州的黃金海岸、北領地的愛麗斯泉(Alice Springs)以及南澳洲的袋鼠島等13個觀光地的航班提供80萬張半價機票。