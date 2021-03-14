支付寶短期未償貸款達1.74萬億人幣　螞蟻容許過度借貸捱轟

報道指出，消費是內地經濟的增長動力，尤其在科技金融巨企的推波助瀾之下，大大鼓勵年輕人過度消費，而螞蟻以及其他內地金融科技公司又向無信用卡的數百萬人提供無抵押貸款，年輕人因貸款容易，以信貸購買奢侈品、上高級餐廳消費者不勝枚舉。

報道指出，馬雲控制的螞蟻金服是內地最大的網上短期消費者貸款提供者，截至去年6月，旗下支付寶的短期未償還貸款規模達到1.74萬億元，佔中國短期家庭債務總額的近1/5。

再者，截至去年6月的一年內，約有10億內地公民使用螞蟻的個人貸款服務「花唄」、「借唄」(意思是「花錢」和「借錢」)。官員抨擊金融科技公司允許人們過度借貸，導致低收入和年輕人陷入債務陷阱。

報道訪問多位年輕借款人，闡述債台高築的血淚史。27歲的Mona Wang欠包括螞蟻華北在內的多家網貸公司及銀行約10萬元的欠款，約是每月收入的15倍，而錢都花在買名牌之上。26歲的Yuzhang Wang則欠了包括華北在內約20萬元債務，同樣也是用來買奢侈品及昂貴的晚餐。

內地年輕人負債累累的事實，成為政府關注的焦點，狠批金融科技平台鼓勵年輕人超支消費。因此，螞蟻集團遭內地政府整頓數個月之後，螞蟻金服已經擬定數碼金融整改的方案，周六(13日)宣布將負責任地貸款，不會向年輕和低收入借款人提供超出其基本生活開支所需金額的貸款。