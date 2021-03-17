新秀麗去年轉虧近百億　永久關閉260家店

集團指，各地政府採取旅遊限制及社交距離等措施以控制疫情，導致旅遊及觀光活動幾近癱瘓，繼而令消費者對公司產品需求大減。集團去年的銷售淨額15.36億美元，按年大幅「縮水」57.76%；全年毛利率亦縮減9.4個百分點至46%。

管理層於業績報告表示，隨着疫苗面世，現可看見黎明的曙光，惟感染病例近日回升，加上隨之而來的旅遊限制與封城措施，暫時拖慢復甦步伐。今年首兩個月的集團銷售淨額，仍較去年同期減約53%，並預期經營環境短期內仍然艱難。而今年等待全球旅遊業復甦的同時，將持續專注於非旅遊產品。

新秀麗強調，已推行全面的方案削減成本與節省現金，除了於去年永久關閉260家店舖，亦協商提前解除另外34家店舖的租約，將於今年內落實。

此外，集團於去年重新磋商200家店舖的租賃，同時裁減非零售員工總數約26%。若計及今年將會執行的已識別節流措施在內，預計每年將可節省固定成本為約兩億美元。截至去年底止，手頭流動資金共約15.18億美元。