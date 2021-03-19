黃詠欣：事故同層單位會影響按揭申請嗎？

樓市小陽春下，二手市場交投暢旺，買家就連「事故」同層單位都不放過，更以高於銀行估價成交。近日有宗成交的特別之處就是「事故」只是發生數日後，同層單位便以高於銀行估價高3%賣出。

很多人會有以下疑問：「事故」只是數日前發生，估價行可能仍未更新估價，日後估價會否下調呢？另外，「事故」同層單位會影響按揭申請嗎？

的而且確，同層單位日後的估價有可能會下調，不過要視乎「事故」的嚴重程度，如果屬於非常轟動的「事故」，更可能會即時影響估值。另外，「事故」同層單位都要視乎是否與凶宅相當接近，如果是位於其左右或上下單位，做按揭會有困難﹔若果只是同層但座向不同或隔了多個單位( 如「事故」單位為A室，按揭單位在D室)，根據我們經驗，會跟普通單位按揭一樣，不會特別有阻滯。

曾經有個客戶，他買入了「事故」同層G室(「事故」單位在C室)，在申請按揭時，其中一間銀行的初步估價未有反映是「事故」同層，但表示若果之後知悉就不會接受其按揭申請，另外兩間銀行在估價時已知悉該單位是「事故」同層但表示仍接受其申請，最後經我們協助下，在兩個星期內就能成功批出按揭成數85%，息口低至H + 1.3%，更有1%現金回贈。

筆者再提提大家，不同銀行對「事故」單位估值以至按揭取態差異很大，有需要時可找熟知銀行按揭取向的專業人士協助，就可以幫大家「趨吉避凶」，令整個按揭流程更順暢。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣