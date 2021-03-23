漲價風潮：澳洲洪災危機加劇　煤礦生產中斷煤價趨升

澳洲雪梨與新南威爾斯州的洪水危機加劇，影響到煤礦生產與農業運輸。外媒報道，豪雨使得獵人谷地區的煤礦生產中斷，主要煤礦出口港新保港的作業量減少。昨(22日)澳洲燃料煤價格上揚4%，創兩年來新高。此外，歐洲與中國的煤礦價格亦觸及兩個月新高。

報道引述兗煤澳洲(Yancoal Australia)發言人表示，該公司兩處露天開採的煤礦區已經暫停作業。同時，洪水阻斷物流運輸，生鮮農產品的供應以及新冠疫苗配送作業，都受到影響。

外媒引述寶城期貨分析師指出，近期新南威爾斯州發生連續強降雨，部分地區宣布進入自然災害狀態，這必然要影響煤炭的正常開採。此前2011年，澳洲重大洪災就影響其煤炭出口，抬升煤炭價格。雖然受災地區與主產區中南還有一定的差距，但河流水面上漲，安全隱患增加，勢必會要影響煤炭開採工作。

值得注意的是，強降雨不僅局限在新南威爾斯州中北部沿海地區，與之相鄰的昆士蘭州也正在經受強降雨的考驗。澳洲95%以上的黑煤資源都集中在新南威爾斯州和昆士蘭州兩大州份，其中前者的黑煤儲量約佔全國總量的34%，而後者的黑煤儲量約佔全國總量的62%，且以露天礦居多。煤炭主產區大部分集中在澳洲東海岸，地理位置優勢下，也是最大的海運煤炭出口基地，強降雨也將加大港口作業難度，導致出口量銳減，進一步抬升澳煤報價。

此外，報道引述招商期貨分析師指出，從本次洪災的影響範圍來看，雖然並未波及新南威爾斯州煤炭主產區，但對於Newcastle港口以及產地至港口的運輸或存在一定影響，這一影響或更多集中於動力煤端，焦煤端影響相對較小。對中國而言，澳煤因質量問題，自去年10月以來，通關始終受阻，因此本次新南威爾斯州的洪災幾乎不會對焦煤、動力煤供給造成重大影響。但這一自然災害還是會影響澳洲動力煤的短期出口，從而對國際動力煤的價格形成支撐。當前印度日耗高企、庫存偏低下，會抬升非澳洲動力煤的價格，進而刺激國內動力煤價格的上行。