通脹何懼之有？分析指目前是投資美債的最佳時候…

今年以來，再通脹風險升溫，引發投資者擔憂，美國10年期國債孳息率大升，股市亦現震盪。不過，有分析指出，鑑於美國當局的刺激措施效力將下降，導致失業率上升和普通家庭的消費可能較保守，加上各大央行將致力確保通脹不會失控，當前的債券市場可能正處於2015年以來最有吸引力的狀態。

雖然對通脹的擔憂，已導致美國10年期國債孳息率在最近幾周急劇上升，外媒引述Quilter Investors資產組合經理Sascha Chorley指出，僅管有迹象表明，許多央行都將通脹目標設在高於2%，但自2020年以來通脹的表現是穩定增長，而非急劇上升。

事實上，儘管通脹確實有可能上升，但美國當局的刺激措施效力下降而導致的失業率上升，也可能限制民眾消費能力，且一般家庭在封鎖期間累積的大量儲蓄，最後也不一定會用於消費，而較富裕家庭在封鎖期間，累積的財富也較多。此外，他又認為，各央行還將確保通脹不會失控，亦有足夠的政策空間來壓抑通脹上升。

結合目前的債券孳息率和孳息率曲線表現，分析指現在是2015年以來買入政府債券的最佳時機，增加一些固定收益曝險，可說是讓投資組合表現更穩定之舉。故他建議投資者應選擇價值股，而非增長股，因為以公司的財務業績而言，價值股相對較便宜。價值股的表現一直處於低迷狀態，但隨着增長預期提升和殖利率上漲，現在可能是在投資組合中，增加價值股比重的時機。