打工仔注意！3月強積金人均僅賺1800元　次季應該點部署？

環球股市市況波動，中港股在3月份出現較大幅度調整，但整體而言，環球股市仍繼續跑贏債市。據晨星(亞洲)截至3月22日數據顯示，3月整體強積金回報平均升0.53%，專家指香港、中國及大中華股市前景不樂觀，建議逐步轉倉至美國及亞洲股市。

按積金局截至去年9月底止數據，強積金資產總值約1.02萬億元計算(未計入其後新供款)。單計今年3月截至22日止數據，每名打工仔(計及僱員和自僱人士數目)帳面獲利約1,859元。若計今年截至3月22日止首季數據，每名打工仔則帳面獲利約6,597元。

美股今個月亦出現調整，資金明顯轉炒新興股市，３月日本及歐洲股票表現最佳，分別漲4.39%及3.21%；其次為美國股票及環球股票，分別升2.85%及2.55%。表現最差則為中國及大中華股票，挫2%；另外香港股票及亞洲股票(不包括日本)亦分別跌1.22%及0.66%。

上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎表示，債息上揚，同時擔心中美貿易摩擦影響股市下跌，故建議接近退休年齡的投資者應減持一部分股票及債券基金，並把該比例投放在貨幣基金及保證基金。但對於無暇留意大市及距離退休年齡尚有一段時間的年輕人來說，可先擱置股票市場的比例，甚至增持股票基金至10成，其中5成投放在美國或北美股市，其餘5成為亞洲股市。

他預期，由於美國軍事科技領先，加上日本及歐洲等地在供應科技配件上的配合，美國科技公司一枝獨秀，美股暫時未會出現大跌市。對於有意調配資產的投資者，他建議以標指作參考指標，若升穿3,950點可先減持一半美股配置，轉移資產到保證基金或貨幣基金，再將資產分為半年至9個月逐步重新買入美股。

他續指，中港股屬於調整初期，他建議重倉的投資者可逐步減持，如每月將10%的中港股比例轉投美股，若中途遇上美股調整，則可將20%的中港股比例轉投美股。強積金累算權益較大的投資者應持有8成美國股票基金，其餘2成為亞洲股票基金。