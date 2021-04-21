保險調查：9成人願每年負擔少於2000元為寵物投保

藍十字保險調查顯示，全港有逾24萬住戶飼養狗隻及貓隻，惟高達95%受訪者沒有為寵物購買保險，主要由於保費昂貴及財政考慮，以及缺乏產品認知及了解。

調查訪問逾千名飼養寵物貓狗的人士，結果顯示，近3成沒有購買寵物保險的受訪者認為獸醫診症及處方藥物是寵物保險的最重要保障項目。近9成受訪者願意每年負擔少於2,000港元為寵物投保。

藍十字推出「愛·寵物」門診醫療保，設有「共享計劃」，所有受保寵物可共享一個保障額，受保期內並提供無上限獸醫門診及高達30萬元的第三者責任保障。

該公司執行董事尹志德表示，公司去年整體保費12億元，按年跌一成。雖然整體保費中寵物保險佔比較少，惟隨着愈來愈多人認識寵物保險，相信市場仍有發展潛力，對新產品有信心。

去年疫情重挫保險業，他預計今年保險市場仍將受壓，尤其是旅遊保險。對此，公司將為現有旅遊保單增加額外疫情相關保障，客戶完成疫苗注射後，於旅行前後不幸感染新冠肺炎均可獲賠償，惟未能透露何時推出。

疫情下該公司推出網上索償服務，近6成客戶使用手機應用程式或網頁處理理賠。