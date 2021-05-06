人棄我取！新興市場之父籲乘機押注印度股市…

印度疫情目前已全面失控，5日新增3,780例死亡，再創該國疫情爆發以來單日最大增幅紀錄。疫情失控，令印度經濟復甦受阻，印度股市受壓。然而，有「新興市場教父」之稱的美國傳奇投資者麥樸思(Mark Mobius)卻認為，目前正是買入印度股票的好時機。

日媒報道，隨着印度境內疫情升溫，海外投資者資金陸續逃離該國股市。據印度國家證券存管有限公司(NSDL)公布的數據顯示，今年4月海外機構投資者撤出印度股市的資金已超過965.9億盧比(約101億港元)，乃近年高位。

若以印度股票為投資對象的公募投資信託基金來看，會發現它們都有一個共通點，即都有拋售信實工業公司(Reliance Industries)的股票，並指信實工業等被外界績優股、市值較大的股票被拋售，進而導致SENSEX等指數下跌。不過，亦有指印度股市只是個別板塊受壓，在全球疫後經濟復甦的大背景下，資金正在流向醫藥、鋼鐵等行業。在投資信託基金組合中，銀行股的比例也正逐漸增加，一定程度反映有資金入市抄底，行情或已見底。

報道引述麥樸思表示，近來印度股市雖有一些調整，但這只是暫時的，並建議投資者後續可以關注醫療保健、基礎設施和教育相關股票。

此外，標準普爾全球評級(S&P Global Ratings)亦認為，受疫情擴大影響，印度經濟短期內下行，惟長遠來看，印度經濟將會重回景氣擴大趨勢。對於崇尚長期投資的逆向投資型投資者來說，目前正是買入印度股票的好機會。