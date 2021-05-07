黃詠欣：用孖展抽新股　居然影響按揭審批？

近年多隻科網新股引起全城熱搶，若然想抽中的話，不少人都會用孖展去抽，但原來這筆孖展會在銀行月結單顯示為貸款，這樣可能會影響到按揭審批。

兩個多月前，我們便收到一個客戶求助個案，他借500多萬元孖展去認購新股，同期他正在申請按揭，由於在銀行月結單上顯示出其有500多萬元貸款，銀行便向他查詢貸款資料詳情，客戶十分擔心會影響到按揭審批，於是便向我們查詢解決方法。

按我們經驗，由於客戶只是用於抽新股，借款日數通常是4至5天，其實客戶只要向銀行提供到已還清貸款的證明就不會影響按揭審批。客戶聽取我們意見，向銀行補回已清還貸款的證明，很快便順利獲批60%按揭，息率亦為現時最優惠的H＋1.3%，並享有高息戶口及1%銀行現金回贈。

這個案很快圓滿解決，但都要提醒各位有投資股票的人士，若然不時都以孖展炒股，戶口長期都顯示出有一筆貸款，雖然這債務通常不會在信貸報告上顯示，因此不會影響信貸評級，但部分銀行若知道客戶有這樣的貸款，即使會批出按揭，會將該筆孖展金額預計每月還款，計入供款與入息比率，可能會減少批出按揭成數，或拒批貸款。

最後，有時月結單上顯示有債務，銀行在批按揭時可能會出一個「原則性批准」(conditional offer)，即是要求申請人在提取貸款前，先證明已清還債務才會放款，特別對於要申請高成數按揭的人士，一般銀行都要求申請人證明已清還貸款才能批出按揭，故此申請人謹記在清數時，取回有關的收據證明(settlement proof)。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣