車用晶片短缺　全球汽車業收入恐損失4726億元

外媒報道，AlixPartners顧問公司發布最新報告，鑑於車用晶片持續短缺，預料2021年全球汽車業營業收入恐將損失1,100億美元(約8,580億港元)，相較該公司於1月底預測的的606億美元(約4,726億元)，大幅高出多出81.5%。

AlixPartners又估算，今年全球汽車業將減產390萬輛，大幅高出其在1月預測的220萬輛。

AlixPartners全球汽車業務主管Mark Wakefield解釋，許多因素導致他們上調營業收入損失預測，當中包括日本晶片供應商瑞薩工廠發生大火、美國德州暴風雪與台灣缺水等，令晶片短缺問題更雪上加霜。他強調現今半導體業面臨的問題，引發美國思考有必要在長期建立有彈性的供應鏈。

AlixPartners汽車業執行董事Dan Hearsch表示，目前一輛普通汽車配備多達1,400個晶片，隨着汽車業不斷朝電動車與自動駕駛汽車前進，車用晶片數量只會不斷增加，同時凸顯晶片短缺對汽車業已造成為相當嚴峻的問題。

Hearsch還指出，受晶片緊絀影響，全球汽車產量預料在第二季將受到最大影響，但到下半年情況可逐漸改善，至於2022年將有機會恢復正常供應。