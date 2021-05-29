致富智庫：每日一啡　對「自肥」身家好有益！

你今日飲咗未呀？作為一個「啡迷」，每朝起床除咗刷牙洗面，頭等大事莫過於喝一杯香濃咖啡「回魂」。事實上，香港嗜愛咖啡人數與日俱增，很多人已將飲咖啡成為每天生活習慣的一部分，有的甚至已經喝上癮，每日必要喝上幾杯，而且愈來愈講究，即沖咖啡或許已經不能滿足大部分都市人的需要，即磨咖啡又講求咖啡豆產地、熱水溫度，以及時間的控制等等。因此，現時香港飲咖啡文化已經相當成熟，咖啡種類多元化，咖啡店亦開到成行成市，比便利店更「便利」。

●人人飲咖啡 背後原因大不同

那麼你飲咖啡的原因又是甚麼呢？有的「啡迷」鍾愛它的香氣，藉着嗅覺聞一聞令自己放鬆心情，紓緩緊張情緒；有的因為它的咖啡因可以幫助提神醒腦，特別適用於長時間加班、開夜車或通頂一族；有的因覺得飲啡可提高生活品味，增加社交圈子；有的更因參考醫學報告指飲咖啡好處多多，包括咖啡中含抗氧化物，有助保護腦細胞，幫助燃燒脂肪達致減肥效果，又可防止患上腦退化，以及減緩罹患糖尿病的風險等等。

口講無憑，有數據支持最實際。研究發現，每日飲一杯咖啡可減低患上心臟病、中風、肝臟疾病的風險。研究主要分兩部分：第1部分是大型調查，觀察飲咖啡是否真的與健康有正關連。研究人員於歐洲10個國家請來45萬名參與者，調查長達16年，發現男性每天喝3至4杯咖啡，較沒有飲咖啡習慣男性的死亡率低18%；女性的死亡率則減低8%。

第2部分則有18.5萬名參與者，分別是美國的白人及非白人，發現無論甚麼人種，每日飲1杯咖啡將減低死亡率達12%；每日飲2至3杯咖啡則再減低18%。研究亦發現，無論有沒有吸煙習慣，效果都一樣。因此，研究人員綜合調查發現，咖啡能減低患上心臟病、癌症、中風、呼吸系統疾病、糖尿病、腎臟疾病的死亡率。若想更健康，「齋啡」絕對是更佳的選擇。健康是創造財富的先決條件，基於飲咖啡對身心的益處，絕對是個人身家最好的「自肥」飲品。

【幾時飲最好？專家話起床後1小時】

既然咖啡可「添壽」，每日甚麼時間歎一杯最好？專家建議，起床約1小時後飲用最合適。美國馬里蘭州軍隊衞生服務大學的神經科學家米勒指，咖啡中的咖啡因可以幫助提升皮質醇，幫助身體將糖份及脂肪轉化為能量，迅速醒腦提神！由於一般人起床時皮質醇偏高，約1小時後才開始下降，此時飲咖啡可以發揮最佳效果。

【全球9種最獨特咖啡飲法】

香港人緊貼潮流，最喜歡就是「試新嘢」，除了平時Coffee shop的大眾化口味，有沒有興趣了解一下全球其他地區國家的獨特滋味咖啡呢？以下將細述9款咖啡飲法，包你眼界大開！

1、【意大利】加片檸檬

Cappuccino一自就知道來自意大利，但講到意大利特色咖啡，要數Expresso Romano，中文有人譯為「浪漫情懷」，在Expresso中加一片檸檬，意國人說可以吊出印尼爪哇咖啡的甜味。

2、【芬蘭】撈芝士

芬蘭人飲咖啡習慣的口味相當奇特，喜歡將熱咖啡倒在一塊名為Juustoleipä的當地特產芝士上面，成杯嘢叫Kaffeost。Juustoleipä是用牛、羊或者馴鹿的初乳，凝結後烤製而成，吃起來似橡膠般煙韌，拿來撈咖啡聽落「有啲騎呢」，但芬蘭人甘之如飴。

3、【墨西哥】陶壺載 加肉桂

墨西哥咖啡Café de Olla，直譯係「用陶壺載的咖啡」，當地人傳統用一個陶壼仔來裝咖啡，相信可以帶出咖啡嘅香味。煮法方面會將一條肉桂擺在咖啡內用文火煮，並會用未提煉的蔗糖調味。

4、【土耳其】連咖啡渣飲

土耳其咖啡叫Türk Kahvesi，做法是將烤過的咖啡豆磨粉，放入一個的的骰骰有手柄、名叫Cezve的銅製煲內，加水文火慢慢煲。特別之處是不需過濾，飲時連沉底的咖啡渣一齊飲，夠晒原汁原味。

5、【塞內加爾】加胡椒及丁香

塞內加爾位處西非，屬於前法國殖民地，當地人整咖啡會先將畿內亞胡椒及咖啡豆撈在一齊研磨、一齊烤，有時還加入丁香等其他香料，煮完後似香港的奶茶反覆沖，製成一杯帶辣嘅Café Touba。

6、【法國】大大杯以便蘸牛角包

法式咖啡Café au lait，意思係「Coffee and milk」，新鮮咖啡同Steamed Milk一比一撈在一起，大大杯方便蘸牛角包，可以說是法國人的早上恩物。

7、【摩洛哥】加大量阿拉伯香料

阿拉伯飲食文化一大特色是在菜式中放大量香料，摩洛哥人煮咖啡亦鍾意在一杯齋啡中，加入小豆寇、肉豆寇、黑胡椒、肉桂、丁香等多種香料。

8、【古巴】配雪茄

古巴人最愛的咖啡是一杯細細的Expresso，煮時加糖，當地人最鍾意邊歎啡邊食雪茄。可能是向古巴雪茄致敬的方法？

9、【愛爾蘭】加威士忌與忌廉

Irish Coffee的特色是混入愛爾蘭威士忌，同時會加糖，上面再加多層忌廉。酒味不算太濃，搶不到咖啡，反而多了暖喉的層次感。