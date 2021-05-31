廣東爆發新一波疫情　深圳鹽田港船運或受延誤

外媒報道，因新冠疫情再度反彈，全球最繁忙的港口之一的深圳鹽田港，或見到船運推遲，早前該港口已部分關閉。

報道引述深圳鹽田港員工表示，所有離境船貨都將需要預訂。當被問及抵港船隻會否中斷時，消息指該港口已經加強了對進口貨物的新冠肺炎病毒檢測，來華船貨也可能會延遲。

據上周五(5月28日)發布的通知，鹽田港5月28至30日「不接收出口重櫃入閘」。內地官媒報道指，在港口工作人員以及更大範圍的社區出現新冠肺炎確診病例後，該港口的貨櫃堆場自上周起部分關閉。

鹽田港是世界上最繁忙的港口之一，深圳市交通運輸局的數字顯示，去年該港口之貨物吞吐量達到1,334萬標準箱，而據深圳市政府網站的報告，該港口每周接待約100艘船。該港口的運營商--A股鹽田港周一股價收報5.46元人民幣，跌1.27%。

有指中斷或於未來一周持續，貨運公司馬士基亦已報告相關延遲，而任何延誤都可能令內地的出口運輸成本帶來更大壓力。由於出口需求屆創紀錄的高水平、加上貨櫃短缺等因素影響，內地出口運輸成本已經飆升，而運輸成本正正就是影響內地出口價格的因素之一，料將加劇全球通脹。