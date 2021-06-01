友邦香港推「盈御多元貨幣計劃」　提供6種貨幣選擇

友邦香港委託研究公司調查本港市民的長遠理財計劃發現，有21%的家長表示會安排子女到海外升學，惟有35%的受訪家長的子女教育儲備仍未達標，欠缺長遠理財規劃。故友邦周二(1日)宣布，推出「盈御多元貨幣計劃」，並供客戶轉換保單貨幣，而客戶由今日起至6月30日投保，可獲10%的保費回贈。

可供選擇的貨幣包括港元、美元、澳元、加元、人民幣及澳門幣，客戶可選擇其中一種作投保，並可在第4年起，透過轉換保單至當時可供選擇的計劃，以更改保單貨幣，且不收手續費及限定次數，亦料日後會增加其他幣種選擇。

友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，該計劃讓客戶選擇及更改保單貨幣，令他們可因應不同人生階段的需要，如子女升學及退休或財富傳承，或根據世界環境轉變，把握貨幣優勢，長遠滾存財富。

另方面，謝氏亦指，封關對友邦今年首季及次季業務產生一定影響，但本地客戶對醫療保障產品的需求增多，令友邦的銷售數字錄得不錯的升幅，惟謝氏稱暫未能公開數據。她亦透露，友邦今年內會增聘逾6,000財務策劃顧問，即整個團隊會擴編至2.6萬人。