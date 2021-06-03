網民愛股AMC癲升　專家警告狂歡過後隨時暴挫

美國網上論壇Reddit網民聯手掃貨下，連鎖戲院AMC周三(2日)股價抽升95.22%，收報62.55美元，市後交易時段再升逾8%，至68美元，市值高達逾281億美元，大幅拋離另一散戶愛股遊戲零售商GameStop(市值逾199億美元)，更超越大半標準普爾500指數的成分股。

AMC今年迄今為止升幅超過2,850%，但該公司數月前瀕臨破產，散戶瘋狂湧入推高股價的狂熱行為惹來華爾街憂慮，專家警告指AMC的基本面欠佳，債務負擔亦令人擔憂。

事實上，AMC日前向基金Mudrick Capital配股後，後者於日內已悉售股份，由無數散戶「接火棒」。分析指出，企業向單一持有人出售股票集資，持有人卻在購買後旋即沽出，情況幾乎聞所未聞。

顧問公司Asterisk Advisors分析師Mark Levin表示，AMC的基本面完全無法支持股價，股價飆升亦難以改善公司盈利，而且AMC負債亦加劇營運困境。截至今年首季，AMC的長期債務總額，由2016年不到20億美元，升至最新54億美元。

另外，資產管理公司Miller Tabak策略師Matt Maley認為，當市場狂歡停止時，AMC股價恐會暴挫。