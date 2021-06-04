黃詠欣：買房協樓與居屋　做按揭有何差異？

白居二買家在尋找心水物業時，經常會把房協樓視為居屋單位，由於兩者都是屬於政府資助房屋，買家認為會有政府擔保，故此相信按揭審批要求大致相同，這個誤解可能會令到買家失去預算。

首先，房協樓是沒有政府的按揭擔保，申請按揭時是需要提供入息證明文件，不能只申報入息。如要承做高成數按揭，如九成按揭，是需要申請按揭保險，並要支付按揭保費，同時也要計算壓力測試，不少銀行更加不會接受房協樓的「爆壓測」申請。不過，與居屋按揭不同，房協樓在業主入息不足時，是可以加入擔保人。

按揭年期方面，房協樓最長按揭供款期為30年，較居屋長5年。同時，在按揭計劃上，可自由選用H按及P按，不似居屋般規定只可選用P按。由於供款年期可較居屋長，加上現時拆息低企下，選用H按供款，能節省不少利息開支，同一樓價下，房協樓的每月供款壓力會比居屋買家少一點。另外，早前筆者提過，未補價居屋由首次發售日期起計，如超出19年，便可能要縮短按揭年期或是減少按揭成數，但房協樓在樓齡上的限制相對寬鬆，銀行會以貸款人年齡及樓齡計算最長還款年期，以低者為準，如業主年齡或樓齡超過45年，便有可能會影響到按揭年期或按揭成數。

最後，想要提提大家，如有意買入房協樓並承做高成數按揭，過往曾有不少案例是銀行可以估足價，但是按揭保險公司的估價較銀行低，而令到買家失預算，建議買入前先找專業人士查詢及作評估便更放心。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣