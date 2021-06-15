壹傳媒股價又異動　午後曾飆27%　專家籲勿沾手

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英官司纏身，其中以他被控違反《港區國安法》的案件最嚴重，他在該案被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等3罪，一經定罪，最高刑罰為終身監禁。該案今天下午在西九龍法院再提訊，由國安法案件指定法官、總裁判官蘇惠德處理。案件將會移交至高等法院審理，法庭把案押後至7月27日作提訊日，以進行交付審訊程序。被告今沒有保釋申請，候訊期間繼續還押。

事實上，黎智英涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，公司股價經常出現異動，於去年8月至12月多次出現大幅波動，惟超過10個月過去，證監會的調查至今尚無結果，亦未見主動交代調查進展。業界多次批評，該會調查進度緩慢，亦沒有向公眾交代調查進度，表現令人失望，呼籲當局盡快正視問題。

香港股票分析師協會主席鄧聲興多次對壹傳媒事件表達關注。他認為，壹傳媒股價多番出現不尋常異動，證監會必須加快調查，確保投資者權益得到保障。事實是，每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，應主動調查背後原因，並盡快公布調查結果。

他又指，由於大股東黎智英持有的股份被凍結，公司股份流通量減少，壹傳媒股價復牌後股價相當波動，而公司營運的可持續性卻令人憂慮。而且該股現時街貨高度集中，股價容易被操控，不排除有資金藉街貨集中舞高弄低，故提醒投資者切勿沾手，以免接下火棒。鄧續稱，連年虧蝕的壹傳媒業績差勁，經過這一年的事件，收入勢繼續大受影響，再集資機會大減，加上大股東被凍結資產後會否要求上市公司還款亦是另一困擾。在公司開源困難、前景黯淡的情況下，找不到任何要買入的理由。