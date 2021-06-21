內地充斥奇異果山寨貨！新西蘭政府敢怒不敢言？

有無想過當你品嚐酸酸甜甜的新西蘭奇異果，可能吃了「山寨貨」？外媒報道，在中國種植，未經原產地授權的奇異果泛濫問題嚴重，新西蘭奇異果大品牌Zespri期望內地政府會介入監管，惟被學者大潑冷水，認為是「非常幼稚的」期望。

奇異果是新西蘭特產，亦要主要出口商品之一。Zespri去年營收就高達39億紐元(約212億港元)。然而，外媒指出，未獲Zespri授權而在中國種植山寨奇異果的非法果園泛濫，而Zespri始終沒有任何對策，奇異果出口量或會大跌，最終連帶新西蘭農業也可能受到衝擊。

報道指出，山寨奇異果園的出現，是源於一名已移民新西蘭的商人高浩宇，2010年起在Opotiki經營奇異果種植和販賣生意。後來他將一批奇異果苗種走私到中國四川，開始種植山寨奇異果。據新西蘭奧克蘭高等法院2020年2月10日裁定，由於高自2012年起多次將奇異果苗種運到中國，造成Zespri損失；裁定高必須賠償1,489萬紐元。

儘管Zespri在新西蘭打贏官司，中國市面上仍有大批山寨奇異果。當Zespri被問及有關對策時，該公司回覆指，期望中國地方政府能夠介入監督當地奇異果產業，以便能找到符合各方共同利益的做法。Zespri的被動處理手法，反映出新西蘭政府根本沒有辦法要求最大貿易夥伴中國，遵守國際商業規範。

對於Zespri的態度，威靈頓維多利亞大學行銷及國際商學院副教授高宏志認為，期望中國地方政府介入維護紐西蘭業者的權益，是非常幼稚的想法。他解釋，未獲授權的奇異果果園能夠如此大規模地在中國出現，這已經不是某些人的個別行為了；就算內地政府可能會稍為顧及國際形象，地方政府也不會理會的。