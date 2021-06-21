最後上車機會？港島罕現「5球」以下二手買賣

港島二手樓罕現「5球」以下買賣，筲箕灣海灣華庭兩房單位，減價20萬元，即獲上車客以478萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣海灣華庭低層C室單位，實用面積約257方呎，兩房間隔，上車客見單位叫價低於500萬元，僅以約498萬元放盤，議價後以478萬元成交，實用呎價約18,599元，原業主於1997年5月以約250.7萬元購入，是次轉售帳面獲利約227.3萬元，物業升值約91%。

●筲箕灣形薈1A座低層G室，實用面積281方呎，開放式間隔，望街景。以595萬元易手，實用呎價21,174元，新買家屬於區內分支家庭，原業主於2016年以556.73萬元一手買入，持貨5年帳面獲利38.27萬元，單位升值約7%。

●小西灣藍灣半島3座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山景及遠海景，獲租客以19,500元租入，實用呎租約42.9元，業主於2019年7月以862.3萬元購入，按買入價計算，享約2.7厘租金回報。

●西灣河嘉亨灣6月錄約5宗買賣，包括5座高層H室，一房間隔，實用面積約314方呎，以約800萬元放盤約6個月後，獲同區客接洽，雙方議價後減價約32萬元或約4%，以768萬元成交，實用呎價約24,459元，新買家為首置客。

●西灣河逸濤灣1座高層C室，實用面積約743方呎，套三房及儲物室間隔，以月租31,380元租出，實用呎租約42.2元，業主於2021年2月以約1,738萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.2厘。

●鰂魚涌太古城錄31宗買賣，包括南天閣高層B室，實用面積約680方呎，套三房間隔，開價約1,650萬元， 議價後以1,630萬元成交，實用呎價約23,971元，新買家為同區換樓客，原業主於2004年9月份以約383萬元購入，是次轉售帳面獲利1,247萬元，物業升值約3.26倍。

●鰂魚涌太古城海棠閣高層G室，套三房間隔，望海景，實用面積約1,015方呎，以約40,000元放租約1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後以約39,000元租出，實用呎租約38.4元，新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租上述單位。

●北角康澤花園A座高層4室，實用面積601方呎，三房間隔，望山景，以1,125萬元易手，實用呎價18,719元，新買家屬於用家，鍾情單位屬罕有正南3房單位。原業主於1987年以63.6萬元買入，持貨34年，帳面獲利1,061.4萬元，單位升值16.7倍。

●天后栢景臺1座中層H室，實用面積949方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2,768萬元承接，實用呎價約29,168元，原業主於2011年11月以1,708萬元購入上址投資，持貨逾9年至今轉售，帳面獲利1,060萬元，單位期內升值約62%。

●大坑雍藝軒中層B室，實用面積450方呎，兩房間隔，區外首置上車客以955萬元承接，實用呎價約21,222元，原業主於2017年9月購入上述單位投資，當時作價826萬元，持貨近4年至今易手，帳面獲利129萬元，單位期內升值約16%。

●上環Manhattan Avenue高層3室，實用面積約415方呎，兩房間隔，以973.8萬元易手，實用呎價23,465元，新買家屬於用家。原業主於2018年4月以918萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利55.8萬元，單位升值6%。

●堅尼地城海怡花園3座高層B室，實用面積約422方呎，兩房間隔，享海景，今年初放盤，日前以928萬元獲承接，實用呎價約21,991元，屋苑現時約有10個單位放售，叫價由750萬元起。

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九龍區

●將軍澳居屋寶盈花園5座高層J室，實用面積約427方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場開價530萬元，放盤僅一星期，「一口氣」減價7萬元，速獲區外綠表買家以523萬元承接，實用呎價約12,248元。

●將軍澳維景灣畔6月暫錄25宗買賣，平均實用呎價17,182元，較上月同期12宗急升逾1倍，屋苑10座高層B室，實用面積496方呎，兩房間隔，享海景，最新以945萬元成交，實用呎價約19,052元。

●將軍澳中心6月錄約14宗買賣，平均實用呎價18,073元，其中6座低層F室，實用面積677方呎，套三房間隔，最初叫價1,080萬元，買賣雙方議價後，最終以1,048萬元易手，實用呎價約15,480元。

●牛頭角得寶花園A座高層4室，實用面積約265方呎，一房間隔，最初開價528萬元，放盤不足1個月，現以515萬元成交，實用呎價約19,434元，新買家見區內上車盤買少見少，議價期間業主一度想反價，經一輪議價後終以515萬元承接自用。.

●西南九龍浪澄灣6月錄約7宗買賣，屋苑7座低層B室，望園海雙景，兩房間隔，實用面積約556方呎，以1,150萬元放盤6個月後，獲外區客接洽，議價後減價65萬元，以約1,085萬元成交，實用呎價約19,514元，新買家為首置客，睇樓3次後拍板入市。

●長沙灣喜遇中高層B室，實用面積約286方呎，一房間隔，近日以14,500元租出，實用呎租約51元，原業主於今年3月，以約595萬元購入上述單位，租出可享租金回報率約2.9厘，屋苑6月暫錄約5宗租賃成交，現時有約3個單位放租，月租叫價由15,000元起。

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新界區

●青衣盈翠半島9座高層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，月前開價約980萬元放售，新近獲區內客洽商承接，雙方議價後終以955萬元成交，實用呎價約18,260元。

●荃灣海之戀‧愛炫美2B座低層B室，實用面積約518方呎，兩房間隔，外望海景，日前以1,069萬元沽出，實用呎價約20,637元，原業主於2017年7月以約825.4萬元購入，持貨至今約4年轉手帳面獲利約243.6萬元，物業升值近30%。

●屯門邁亞美海灣1座高層C室，實用面積473方呎，兩房間隔，日前獲區外客以626萬元「一筆過」付款購入上址作自住或長線投資收租之用，實用呎價約13,235元，單位若作投資收租，現時市值租金大約為13,000元，租金回報率可達2.5厘。

●屯門居屋兆山苑E座高層7室，實用面積546方呎，兩房兩廳間隔，新買家為區內客，原業主有10萬元議價空間，遂便決定於已補價自由市場價488萬元購入，實用呎價約8,938元。

●天水圍過去周末(19、20日)連錄6宗居屋買賣，包括天富苑O座中層7室，實用面積506方呎，屬康和式兩房間隔，望樓景，未補價第二市場以428萬元易手，實用呎價約8,459元。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居4座低層E室，實用面積448方呎，兩房兩廳間隔，區內客為方便照應，加上業主有700元的議價空間，遂便決定以11,300元承租，實用呎租25.2元，如以現時同類型單位的銀行估價約534萬元計算，租金回報率達2.5厘。

●元朗YOHO MIDTOWN本月錄得4宗買賣，包括7座低層D室，實用面積901方呎，套三房連儲物室間隔，叫價1,300萬元，經議價後，以1,218萬元成交，實用呎價13,518元，新買家為同區換樓客。

●元朗尚悅兩日錄5宗買賣，該盤12座中層C室，實用面積443方呎，兩房間隔，叫價630萬元，議價後以628.8萬元易手，實用呎價14,194元，原業主於2013年2月以393萬元一手買入，現轉手帳面獲利235.8萬元，單位8年升值約60%。

●元朗Park YOHO Sicilla第1B座高層F室，實用面積約407方呎，新買家為外區首置人士，睇樓1次即決定入市，雙方議價後終以633萬元成交，實用呎價約15,553元，創一房戶新高價，原業主於2016年8月以約476.7萬元購入，是次轉售帳面獲利約156.3萬元，期間升值約32.8%。

●上水逸峯2座高層C室，實用面積約477方呎，兩房連儲物室間隔，新近以710萬元沽出，實用呎價約14,885元，屋苑現時約有33個單位放售，叫價由500萬元起。

●上水海禧華庭6月暫錄2宗買賣，包括1座高層H室，實用面積約394方呎，兩房間隔，放盤約1星期，議價後以540萬元易手，實用呎價13,706元，追平同類單位新高價，本月錄同類型單位2座中層H室，亦以540萬元沽出，新買家為外區客。

●粉嶺牽晴間6月暫錄約13宗買賣，屋苑10座中層F室，實用面積約429方呎，兩房間隔，議價後以628.4萬元獲承接，實用呎價約14,648元，原業主則於2011年以245萬元購入，持貨10年獲利383.4萬元離場，單位升值約1.56倍。

●大埔居屋頌雅苑B座中層5室，實用面積約385方呎，兩房間隔，已補價自由市場價約450萬元，議價後以自由市場價445萬元易手，實用呎價約11,558元，新買家為用家。

●大埔新興花園5座中層E室，實用面積約466方呎，兩房間隔，原先開價568萬元，放盤一星期，減價23萬元，減幅4%，獲用家以545萬元承接，實用呎價約11,695元。

●沙田濱景花園4座中層B室，實用面積約642方呎，三房間隔，望河景，原先叫價1,018萬元，放盤1星期，調整至988萬元沽出，減價30萬或3%，實用呎價約15,389元。

●沙田第一城6月暫錄約18宗買賣，上月同期錄約32宗，屋苑31座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後以770萬元易手，實用呎價約17,073元。

●沙田居屋愉翠苑O座中層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，放盤2星期，未補價第二市場叫價608萬元，終以600萬元沽出，實用呎價約11,561元。

●沙田帝堡城2座中層D室，實用面積約547方呎，兩房間隔，日前以864萬元易手，實用呎價約15,795元，原業主則於2012年以422萬元購入，持貨9年帳面獲利約442萬元離場，單位升值約1.05倍。

●馬鞍山海濤居4座中層H室，實用面積約649方呎，三房間隔，原先開價1,000萬元，放盤1星期，成交價975萬元，實用呎價約15,023元，原業主於2008年9月以342萬元購入，持貨近13年帳面獲利633萬元，單位期內升值約1.9倍。

●馬鞍山薈晴1座低層B2室，實用面積約223方呎，屬開放式間隔，望園景，原先叫價390萬元，放盤1年終以383萬元沽出，減幅約2%，實用呎價約17,175元，原業主於2018年5月購入，當時作價331萬元，持貨3年帳面獲利52萬元，單位期內升值約16%。

●馬鞍山迎海．星灣御23座中層C室，實用面積約523方呎，一房間隔，日前以825萬元易手，實用呎價約15,774元，原業主於2014年以649萬元購入單位，持貨7年帳面獲利176萬元，單位升值約27.1%。

●馬鞍山迎濤灣2座低層B室，實用面積約736方呎，三房間隔，望海景，開價1,050萬元，放盤1個月，減價50萬元，以1,000萬元沽售，實用呎價約13,587元，原業主於2015年3月購入上址，當時作價758萬元，持貨逾6年至今轉售，帳面獲利242萬元，單位期內升值約32%。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座中層J室，實用面積約515方呎，兩房間隔，叫價868萬元，獲買家以860萬元承接，實用呎價約16,699元，原業主於2003年1月購入上址，持貨逾18年，帳面獲利617萬元，單位期內升值約2.5倍。

●西貢白沙灣立德台D段單號別墅，實用面積約1,481方呎，套三房間隔，望山景，以2,400萬元成交，實用呎價約16,205元，原業主早於1999年1月購入，當時作價660萬元，持貨逾22年沽售，帳面獲利1,740萬元，物業期內升值約2.6倍。