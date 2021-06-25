黃詠欣：全職主婦冇收入買豪宅　如何做按揭？

近日，我們接到一個豪宅買家的求助個案，客戶是全職家庭主婦，近日看中一個大約3,000萬元的豪宅單位，她的丈夫會助其支付一半首期，但問題是客戶沒有入息證明，如何做按揭？客戶起初聽信坊間傳言，叫做生意的丈夫聘請她作助手，以作入息證明交予銀行作審批。不過，由於客戶要做50%按揭，月入要有逾15萬元才能通過入息要求，而她長年都沒有工作，也沒有任何專業資格證書，銀行難免會懷疑其入息的合理性，所以按揭遲遲都沒有批核結果，客戶在找到我們求助時，已經非常徬徨。

經了解後，我們發現她的丈夫本身持有多個物業，同時也有不少資產，是以我們建議客戶轉用「資產審批」方式去作按揭申請，由丈夫作擔保人，最終順利批出40%按揭，年期30年，息率H + 1.3%，現金回贈1.2%。

這個案要注意幾點，首先用資產審批，最多只可以借40%，而且持有的資產必須要高於買入的物業價值，例如，要買入3,000萬元物業，持有的資產不能少於3,000萬元，而銀行對資產的定義包括有物業、活期及定期存款、股票、基金、債券、車位及保險等都可作計算；另外，要注意古董、名錶及珠寶鑽飾等收藏品是不會被視為資產，而大部分銀行都是以最近3個月平均資產淨值去計算。若果不太清楚如何計算資產審批按揭，建議向專業人士查詢最為放心。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣