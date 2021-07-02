全球9成經濟體同意最低企業稅　「避稅天堂」成絕響？

世界稅制迎來重大變革，佔全球經濟總量9成的130個經濟體於經合組織（OECD）日前主持的會議上，同意將針對最低企業稅率設在不低於15%，居然包括眾多香港上市公司註冊地的開曼群島！據報說服中國同意簽署的談判過程相當艱巨，而美國官員則稱，中國在本次協議之中不獲任何特別待遇。

新制度主要針對跨國企業避稅的問題，因為他們將需要重返到營業獲利的地方繳稅，估計涉款逾1,000億美元（約7,800億港元）。美國總統拜登在一份聲明中讚揚這次改革，認為是「營造公平的競爭環境，使美國更具競爭力」，因跨國企業「將不再能夠通過隱匿在美國或其他任何國家獲得的利潤來逃避應繳稅款」，也不會出現國家之間鬥減稅率來吸引跨國企業的情況，因此他呼籲美國國會盡快通過有關法案。

本次稅制改革的營業額門檻為7.5億歐元（近68.91億港元），其中航運業、採挖行業、受規管的金融服務業可獲輍免，詳細內容將會在10月落實，預期2023年執行。OCED推算，15%的全球最低企業稅每年能為各國庫房進帳共1,500億美元(約1.17萬億港元)。

大多數國家在新冠肺炎疫情以來都背負着沉重的預算赤字，因此現時在憧憬庫房收入大增之下，終獲得絕大多數國家贊成。

以美國政府為例，其國會預算辦公室（CBO）周四就預計，2021財年的預算赤字將高達3萬億美元（約23.4萬億港元），雖然較2020財年的紀錄高位回落，但也是自1945年以來的第二大赤字預算，也較2月時的估算多出33%。猶幸CBO預測之中，加大政府赤字，將為美國今年GDP帶來7.4%按年增長，並且至2025年每年都有2.8%增幅。而失業率有望在明年降至4%，未來數年亦將維持或低於該水平。

不過，值得留意的是，發起本次稅改的美國也要面對內部反對聲音，事關有共和黨議員批評這是個「把職位送走的經濟災難」。此外，以低稅見稱的愛爾蘭、匈牙利和愛沙尼亞等9個國家也未首肯。不過，分析指，由於開曼群島、百慕達和英屬維爾京群島（BVI）這些「避稅天堂」都願意接受，這些頑抗者恐遭孤立。

一家開曼群島註冊上市公司的財務總監向東網分析，開曼群島也收利得稅對有關上市公司的影響未必很大，「開曼群島邊度搵人同我簽訂單合約？我係嗰邊都無收入，收入全部都喺營業公司所在嘅地區收哂」，預計衝擊會主要體現於投資收益，以及稅務結構複雜的跨國企業，「例如喺愛爾蘭搞個地區總部嗰啲」。他又強調，對於在香港或內地註冊的企業來說，兩地利得稅本來已經高過15%。

●為何公司愛往開曼群島註冊？

剛簽署同意設15%全球最低企業稅率的經濟體，居然有傳統「避稅天堂」、為不少香港上市公司註冊地的百慕達、開曼群島和英屬維爾京群島（BVI）。這些司法權區的最大產業就是作為離岸金融中心，即公司在當地註冊，但不在註冊地進行實質業務，也就是所謂的「紙上公司」。

面對各方質疑，時任主席李嘉誠解釋：「75%以上嘅公司喺香港上市，都係Registered（註冊）喺Cayman Island（開曼群島）呀，其他嘅overseas（海外）……唔係果啲公司對香港無信心，佢一樣喺做生意方面有啲方便嘅」。

他口中的方便，按照長江實業及和記黃埔當時公告，應該是指根據公司條例，香港公司只可從其可供分派的利潤中撥款以向股東作出分派。相比之下，開曼群島公司法容許開曼群島公司從利潤中作出分派，亦容許從股份溢價帳中作出分派，因此長和系重組方案（遷冊）將提供顯著的財務靈活性，繼續為股東釋放價值。

於開曼群島或BVI開設離岸公司，基本不徵收任何稅項，只徵收年度牌照費，並可在其他國家或地區上市，是大部分跨國企業進行公司架構安排及重組的首選。BVI公司另一項好處是私隱度高，董事和股東資料等並不提供予公眾查閱。