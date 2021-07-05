羚邦集團與B站合作　推廣亞洲動漫及發行商品

集團公布，已向B站購買10部日本動畫片及1部B站出品的中國動畫片，將在集團自有亞洲動漫平台Ani-One®️上推出。趙表示，集團過往亦曾取得中國動畫授權，包括將《喜羊羊》等作品推廣至東南亞市場。

對於內地對境外動畫收緊監管，實施「先審後播」措施，她指，政策於4年前已公布，集團會做好把關工作，且先進行自審，例如刪減部份情節及畫面，有信心符合有關當局要求。目前為止，集團未有動畫因審查而下架，故不太擔心會對業務造成影響。

財務總監馬正鋒表示，旗下免費YouTube頻道的目標是在今年中達300萬名訂閱，而至今該頻道的廣告收入累計達7位數字，未來將會上載自制節目。至於集團最新開設的會員收費YouTube頻道，每月訂閱費約20元，主力上載日本動畫片，未來或會上載電影，目前仍在起步階段。非執行董事黃幸怡透露，集團有意進入非同質化代幣 (NFT)市場，適時會作進一步公布。