美團自研無人機亮相　推動低空物流運營示範中心

該公司會上披露的影片描繪了以下情景︰一盒用戶急需的藥品，正由無人機配送到深圳疫情小區中；一鍵下單10分鐘熱氣騰騰的外賣隨着無人機送到家門口。

美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中提到，隨着近年來人工智能(AI)等技術的不斷進步，城市低空飛行開始從民用拍攝轉向大規模的工業用途。城市的低空物流網絡將成為未來10年、20年科技創新重要的機遇，「無人機+生活場景」的結合是建設低空物流網絡的最佳路徑。

據悉，該公司早於2017年便啟動無人機配送場景的探索，致力於打造3公里、15分鐘送達的低空物流網絡。目前已經初步完成了自主飛行無人機、自動化機場及無人機調度系統的研發工作，其中核心系統90%以上的部件都由美團自主研發。而截至今年6月，美團無人機已完成超20萬架次的飛行測試，配送真實訂單超過2,500單。

其無人機業務負責人毛一年介紹道，「我們所探索的不只是配送飛行器本身，而是希望建設綜合自主飛行無人機、自動化機場及無人機調度系統為一體的城市低空物流網絡。通過飛行器、導航控制、AI算法、航線管理、通訊系統5大自研技術能力，適應社區、商場、寫字樓等多種場景，讓無人機與騎手形成人機協同的配送，真正實現『萬物到家』。」