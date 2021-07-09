黃詠欣：舖位業主轉按遭騙近千萬元　如何提防？

日日各大媒體都會提大家「提防騙子」、「咪畀錢中介」，不過人類總是要犯相同的錯。近日我們接連收到數單被不良中介及騙子扮銀行「呃錢」的個案，其中一個，更損失了約1,000萬元。

最常見的騙案手法，是扮大型銀行職員傳銷電話，告知有銀行提供轉按優惠，令大家放鬆警戒，而一步步進入騙局。該名損失了約一千萬的個案主角是退休人士，已經70歲，年輕時也是從事金融業，當他接到自稱大型銀行的轉按推廣電話時不虞有詐，便告知有套現的意向，但年齡所限做不了轉按，騙徒便立刻告知該大型銀行有同系的財務融資機構可助其完成轉按，伯伯便到該財務融資機構辦理其舖位物業的二按套現，並有數萬元現金回贈，一切看上去很真實。

然後，該「銀行職員」又再說服伯伯，把貸款所得先放在財務機構中保存，他們會為伯伯向大型銀行申請轉回低息貸款。一共借了近千萬元的伯伯，只拿着數萬元現金回贈便回家了。大約一個月後他收到財務機構追供款的信，才驚覺自己可能受騙，報警同時又告上法庭，至今都未能追回貸款資金。

另一個案情況都相似，但客戶較早開始懷疑被騙，立即找我們協助向銀行查詢是否有該筆貸款批出，結果發現銀行沒有收過該筆貸款申請，在發現受騙後，客戶立刻補救，最後都損失了數千元利息及手續費，當是買個教訓。

除了扮銀行轉按騙錢，亦有不良中介聲稱可為客戶拉高估價(市值10%以內)，而收十萬元估價費用。事實上，不同銀行與不同估價行合作，如果一間銀行估不到價，可以向其他銀行查詢，或能取得較高的估價，整個過程不用任何收費。

筆者都要再提醒及建議大家，有貸款疑難，要向有大品牌及信譽的機構查詢，遇上自稱銀行職員電話，在提供個人資料前，宜先向銀行查證。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣