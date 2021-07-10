電動車推動鋰需求　全球第四大車廠Stellantis提前布局

電動車熱潮推動鋰電池及金屬需求，各大車廠亦加緊搶奪供應。外媒引述消息人士指，全球第四大汽車製造商Stellantis已和美國加州、德國的開發地熱鹽水公司簽署合作備忘錄，以確保鋰金屬的供應。

消息人士表示，Stellantis的兩位合作夥伴，分別是位於美國加州索爾頓鹹水湖的Controlled Thermal Resources(CTR)，以及德國黑森林地區的Vulcan Energy。

Stellantis是一家跨國汽車製造商，總部位於荷蘭阿姆斯特丹，由原來的快意佳士拿及標緻雪鐵龍合併而成，為全球第四大車廠。

報道指，Stellantis今次選擇的地熱開發項目，是自地下水中取得極高溫、富含鋰金屬的鹽水，並利用地熱發電後從鹽水中採集鋰金屬，隨後將鹽水重新注入地底，該流程比目前普遍的鋰礦開採方式，即「鹽水蒸發池」更具永續性。

除了Stellantis外，美國通用汽車(GM)上周也表示，將投資CTR的加州地熱項目，CTR曾表示，到2024年地熱開發項目有望能生產6萬噸的鋰金屬，這足以生產大約600萬輛電動車。