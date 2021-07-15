恒地美利道商廈項目命名為The Henderson　料2023年落成

該項目座落中環核心「地王」，曾創下全球最高價值地皮的紀錄，於2017年由恒地投得。集團銳意將項目打造為國際矚目的「地標中的地標」，並特別委聘了舉世知名的扎哈‧哈迪德建築事務所(Zaha Hadid Architects)設計。

項目毗鄰香港公園及遮打花園，大樓外型設計承襲「曲線女王」扎哈‧哈迪德的優雅曲線風格，以洋紫荊含苞待放的形態作為設計靈感，演繹出花蕾的層層結構，回應大自然的有機與不規則之美。

為塑造出猶如立體雕塑的外型，大廈特別引入曲面玻璃幕牆，為全港首個採用此設計及技術的建築項目。集團亦專門在德國及西班牙訂造一系列高科技四夾層、雙曲面強度玻璃，建築物的室內空間、外圍的綠化地帶和周邊環境無縫連繫。

該項目至今已贏得多個獎項與榮譽，包括WELL健康建築標準認證及領先能源與環境設計(LEED)的白金級前期認證。項目竣工後，將進一步加強和提升恒地的物業投資組合。